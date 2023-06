Vuodettu asiakirja: Satojen huippusotilaiden väitetään paenneen rintamalta

Satojen sotilaiden kerrotaan karanneen Venäjän eliittiyksikköinä pidetyistä VDV-maahanlaskujoukoista 1. helmikuuta 2023 lähtien, selviää vuodetusta asiakirjasta.

Asiasta kertoo asiakirjan haltuunsa saanut suosittu Telegram-kanava VChK-OGPU, joka on julkaissut erilaisia sisäpiiripaljastuksia Ukrainan sodan aikana.

Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen toteaa Twitterissä, että asiakirja on todennäköisesti vuodettu sotilassyyttäjän kansliasta.

Sen mukaan 325 sotilasta on ollut luvatta poissa joukko-osastostaan. Karkureista 228 on saatu kiinni ja 97 karkuria etisitään edelleen.

Venäläisten sotilastuomioistuinten kerrotaan käsitelleen entistä enemmän sotilaskarkuruuteen liittyviä tapauksia.

Owen muistuttaa, että VDV-maahanlaskujoukot ovat kärsineet kovia tappioita sodassa.

– Tämä on todennäköisesti vaikuttanut näiden sotilaiden taistelutahtoon.

1/ The Russian army is having an increasing problem with desertions, according to a leaked document which appears to show hundreds of men deserting from the Airborne Forces (VDV) since 1 February 2023. ⬇️ pic.twitter.com/xe5ovLFOCn

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) June 21, 2023