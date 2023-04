Vuoden upseerilta varoitus lentäjäpulasta siirryttäessä uuteen hävittäjään

F-35-monitoimihävittäjät ovat suurin muutos Suomen ilmavoimissa sitten Hornet-kalustoon siirtymisen 30 vuotta sitten.

– Silloin uuden kaluston myötä lisääntynyt työmäärä johti lentäjäkatoon. Jotta tulevassa siirtymäkohdassa ei käy samoin, vaaditaan ennakointia ja henkilöstön huomioimista, muistuttaa Upseeriliiton Vuoden upseeriksi valitsema everstiluutnantti Petteri Puusa.

Ilmavoimien lentäjille päätös Hornetien korvaamisesta F-35-monitoimihävittäjillä on myönteinen, mutta merkitsee samalla isoa haastetta. Uusien hävittäjien käyttöönotto vaatii uudenlaista osaamista, kun tehtävistä tulee monimuotoisempia. Uuden kaluston koulutukseen valitaan vain osa lentoupseereista.

– Heille, jotka lentävät edelleen vanhalla kalustolla, seurauksena voi olla pakkosiirto toiseen joukko-osastoon ja muutto toiselle paikkakunnalle. Tällöin on houkutus irtisanoutua ja siirtyä siviilipuolelle tai jäädä eläkkeelle heti ensimmäisen tilaisuuden tullen. Tilanteeseen on varauduttava etupainotteisesti jo nyt, sillä osaamisen paikkaaminen kestää vuosia, painottaa Puusa.

Haku F-35-koulutukseen on käynnistetty. Puusa kiittää Ilmavoimia siitä, että liikkeelle on lähdetty vapaaehtoisuuden periaatteella. On kuitenkin hankalaa, että koulutukseen Yhdysvaltoihin joutuu pyrkimään ilman tietoa palvelussuhteen ehdoista.

Nuoret upseerit eivät uhraa perhettään uran kustannuksella

Aiemmin kansainvälisiin tehtäviin lähdettiin asenteella ”kyllä vaimo ja lapset pärjäävät keskenään kotimaassa”. Erillään asuminen kuormittaa perhettä ja parisuhdetta.

– Nuori upseerisukupolvi painottaa aiempia sukupolvia vahvemmin perheen asemaa. Pitkiin ulkomaankomennuksiin halutaan puoliso ja lapset mukaan sekä tukea esimerkiksi lasten koulunkäyntiin. Puusa sanoo.

Kansainvälisten tehtävien lisääntyessä ei saa unohtaa kotimaan tehtäviin jääviä.

– Nato-jäsenyys ei korvaa perustehtäviä, vaan omasta suorituskyvystä on edelleen vastattava. Jos tehtäviä ei karsita, se pahentaa työkuormituksen kierrettä. Upseeristo on jo nyt ylikuormittunut ja uupunut liian vähäisestä mahdollisuudesta palautua lisääntyneestä työtaakasta.

Puusan kiinnostus lentoupseerin uraan Ilmavoimissa syntyi Lentoreserviupseerikurssilla. Nuorena kadettina heräsi kiinnostus edunvalvontatyöhön, joka parissa vuosikymmenessä on laajentunut luottamustehtäviin Upseeriliiton liittovaltuustossa ja hallituksessa sekä Ilmavoimien Lentäjäyhdistys ILY ry:n puheenjohtajaksi.

Puusa kertoo kokeneensa edunvalvontatyön mielekkäänä, sillä hänelle se merkitsee maanpuolustustyötä siinä missä muukin työ.

– Kun työehdot ovat kannustavat, Puolustusvoimiin hakeutuu fiksua porukkaa. Työt ovat vaativia, niissä kyllä pääsee hyödyntämään kaiken osaamisensa, lahjakkuutensa ja intonsa, kertoo Puusa.

Vuoden upseerin valinnan tekee Upseeriliiton hallitus.