Vuoden hyönteiseksi on valittu vuorilaulukaskas

Suomen Hyönteisseura on valinnut ensimmäistä kertaa vuoden hyönteisen. Vuonna 2024 laji on uhanalainen vuorilaulukaskas.

Laji on ainut Suomessa tavattavista kaskaista, jonka siritys on ihmiskorvin kuultavissa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Vuorilaulukaskas (Cicadetta montana, ruotsiksi bergcikada) on luokiteltu vaarantuneeksi ja erityisesti suojeltavaksi hyönteislajiksi, sillä sen elinympäristöt ja esiintymispaikat ovat vuosikymmenten saatossa vähentyneet merkittävästi.

Se elää paahteisilla, kuivilla niityillä ja aurinkoisissa, avoimissa rinnemetsissä. Harjumetsien muutokset ja niittyjen umpeenkasvu uhkaavat vuorilaulukaskaan esiintymistä.

Suomessa vuorilaulukaskasta esiintyy enää vain paikoittain Raaseporin ja Lohjan kuntien alueella. Vielä 1920-luvulla laji tunnettiin Pohjois-Savostakin.

Tänä vuonna vuorilaulukaskaan sukulaisilla, Magicicada-suvun kolmetoista- ja seitsentoistavuotiskaskailla on tiedossa massaesiintymä Yhdysvalloissa. Yli tuhat miljardia kaskasta nousee yhtä aikaa maanpinnalle, kun sekä 13- että 17-vuotiskaskaiden esiintulo osuu samalle vuodelle.

– Tästä syystä haluamme tänä vuonna kertoa, että Suomenkin luonnosta löytyy isokokoisia, ääntä pitäviä kaskaita, jotka viettävät monta vuotta toukkavaiheestaan maan alla, kertoo Suomen Hyönteisseuran hallituksen jäsen Heidi Viljanen tiedotteessa.

Vuorilaulukaskas on noin 2–3 cm pitkä ja sen siipiväli on 4–5 cm. Sen ruumis on tumma, takaruumiin selkäkilvet ovat kärjestään oranssit ja sillä on suuret, läpinäkyvät siivet, joissa on musta siipisuonitus. Vuorilaulukaskaan toukat elävät useita vuosia maan alla, ja ne käyttävät ravinnokseen puiden ja pensaiden juurinesteitä.

Vuorilaulukaskaan aikuisten ääntely on tasaista sirinää, jota voi kuulla touko-heinäkuussa. Ääntelyllä koiraat houkuttelevat naaraita puoleensa.

Vuoden hyönteinen -maininnan kautta Suomen Hyönteisseura haluaa huomiota uhanalaisille ja harvinaisille lajeille.

– Haluamme tuoda esiin Suomen hyönteismaailman monimuotoisuutta ja kertoa hyönteisiä kohtaavista uhista esimerkkilajien kautta, kertoo seuran sihteeri Jani Järvi.

– Aiomme valita vuoden hyönteisen jatkossa joka vuosi. Painotamme valinnassa lajien uhanalaisuutta, harvinaisuutta tai ajankohtaisuutta.

Suomen Hyönteisseura toivoo, että Vuoden hyönteinen -valintojen kautta yhä suurempi joukko innostuu hyönteisten kiehtovasta maailmasta ja ymmärtää paremmin hyönteisten merkitystä luonnossa sekä ihmisten kannalta.