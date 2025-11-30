Verkkouutiset

Neuvonantaja vastaa Ukrainan jälleenrakentamisen suunnittelusta. AFP / LEHTIKUVA / SERGEI GAPON

Volodymyr Zelenskyille uusi neuvonantaja

  • Julkaistu 30.11.2025 | 14:37
  • Päivitetty 30.11.2025 | 18:24
  • Ukraina
Toimenkuvaan kuuluu muun muassa investointien houkutteleminen Ukrainaan.
Entinen Ukrainan Yhdysvaltain-suurlähettiläs Oksana Markarova aloittaa tänään tehtävässään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin jälleenrakentamisen ja investointien neuvonantajana.

Presidentti kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.

– Olen iloinen, että Oksana jatkaa osana valtiomme tiimiä, hän kirjoittaa.

Markarovan tehtäviin neuvonantajana kuuluu työskennellä Ukrainan vahvistamiseen liittyvien kysymysten parissa.

Tällaisia ovat esimerkiksi maan yritysilmapiirin parantaminen, valtion taloudellisen kestävyyden vahvistaminen sekä investointien houkutteleminen Ukrainaan.

Lisäksi Markarova neuvoo Ukrainan jälleenrakennuksen suunnittelussa yhdessä Ukrainan strategisten kumppanien kanssa, presidentti kertoo.

Zelenskyi sanoo heidän varmistavan yhdessä Ukrainan kyvyn puolustaa itsenäisyyttään ja oikeuttaan olla suvereeni eurooppalainen valtio. Tähän kuuluu hänen mukaansa Ukrainan varustaminen riittävillä aseilla, ilmapuolustusjärjestelmillä sekä riittävillä sisäisen resilienssin resursseilla.

Ukrainan itsenäisyyden puolustamisen lisäksi tarkotuksena on pitkällä aikavälillä jatkaa työtä Ukrainan jälleenrakennuskapasiteetin ja taloudellisen kehityksen eteen.

Jälleenrakennukseen tulee presidentin mukaan osallistua kaikkien siihen kykenevien.

– Tämä on tehtävä Ukrainan hallinnolle, kaikille instituutioillemme ja Ukrainan taloudelle ja uskon, että kaikkien, jotka voivat auttaa Ukrainaa tässä pyrkimyksessä, tulisi tehdä niin, presidentti kirjoittaa.

Lopuksi hän kiittää Ukrainan tukijoita.

– Kiitän kaikkia, jotka seisovat Ukrainan rinnalla!

