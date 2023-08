Volodymyr Zelenskyi yllätysvierailulla Ruotsissa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi saapui lauantaina yllätysvierailulle Ruotsiin. Presidentti vahvisti asian itse viestipalvelu X:ssä. Zelenskyi matkusti Ruotsiin yhdessä Olena-vaimonsa kanssa.

Zelenskyin mukaan hän tulee lauantain aikana tapaamaan niin Ruotsin pääministeri Ulf Kristerssonin, valtiopäivien puhemies Andreas Norlénin kuin kuningas Kaarle XVI Kustaan. Presidentti tapaa myös valtiopäiväpuolueiden johtoa.

Lauantain keskustelut tulevat Zelenskyin mukaan käsittelemään muun muassa Ruotsin ja Ukrainan kumppanuutta, puolustusyhteistyötä sekä Ukrainan EU-integraatiota.

Expressenin mukaan Zelenskyi on viestipalvelu Telegramissa kertonut haluavansa kiittää Ruotsia henkilökohtaisesti maan tuesta Ukrainalle sen puolustustaistelun aikana.

Zelenskyi suuntaa Expressenin mukaan ensin Ruotsin pääministerin kesäasunnolle Harpsundiin, missä hän tapaa pääministerin, puoluejohtajia sekä Ruotsin puolustusvoimien ylipäällikön. Myöhemmin lauantaina hän tapaa kuninkaan ja kuningatar Silvian Stenhammarin linnassa Södermanlandissa.

Presidentti Zelenskyi pitää vierailun yhteydessä tiedotustilaisuuden Harpsundissa.

Zelenskyi vieraili Helsingissä toukokuussa.

Olena and I arrived in Sweden.

There will be talks with @SwedishPM, the Royal Family, @Andreasostgote and @Sverigesriksdag parties.

Partnership, defense cooperation, EU integration, and common Euro-Atlantic security.@ZelenskaUA and I thank all Swedes who support Ukraine 🇺🇦🇸🇪

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2023