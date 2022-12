Volodymyr Zelenskyi vie sotilaiden allekirjoittaman Ukrainan lipun Joe Bidenille

Ukrainalainen sotilas antoi tiistaina presidentti Volodymyr Zelenskyille rintamajoukkojen allekirjoittaman lipun lahjaksi presidentti Joe Bidenille ja Yhdysvaltain kongressille kiittääkseen heille saamistaan aseista, kertoo CNN.

Sotilas nähdään videolla (katso alemapana) luovuttavan lipun Zelenskyille Bahmutissa sanoen, että se oli lahja ”veljillemme Yhdysvalloissa. Pyydämme teitä välittämään sen heille. Kiitos.”

– Pojat antoivat minulle ihanan lippumme, johon oli kirjoitettu allekirjoitukset. Tilanteemme on vaikea. Vihollinen lisää joukkojaan, mutta kaverimme ovat urheampia. Tarvitsemme vahvempia aseita. Välitän pojiltamme kiitollisuuden Yhdysvaltain kongressille ja Yhdysvaltain presidentille heidän tuestaan, presidentti sanoi.

Zelenskyin vierailu Itä-Ukrainan etulinjoille tapahtui päivää ennen kuin hän lähti yllätysvierailulle Washingtoniin.

