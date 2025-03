Volodymyr Zelenskyi: Venäjä tekee kaikkensa estääkseen aselevon

Aselepo Ukrainan ja Venäjän välillä olisi voinut jo toteutua, mutta Venäjä on tehnyt kaikkensa sen estämiseksi, arvioi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi lauantaina Ukrainaa tukeville valtionpäämiehille pitämässään puheessa.

Zelenskyin mukaan on selvää, miksi rauhaa ei ole saatu aikaiseksi.

– Puhuimme, kuka hidastaisi rauhaa ja sen aikaansaamista, ja nyt syy on selvästi nähtävillä, Zelenskyi linjasi.

Presidentin mukaan Vladimir Putin valehtelee avoimesti kaikesta mahdollisesta. Hän nosti esimerkiksi Kurskin tilanteen, jossa ukrainalaisjoukot ovat venäläisväitteiden mukaan joutuneet saarroksiin.

Ukrainan sotaa seuraavan ISW-ajatuspajan mukaan ei ole kuitenkaan todisteita siitä, että saarroksiin olisi joutunut merkittäviä määriä ukrainalaissotilaita.

– Putin valehtelee myös siitä, kuinka aselepo olisi muka liian monimutkainen. Todellisuudessa kaikki on hallittavissa, ja olemme keskustelleet tästä myös amerikkalaisten kanssa, Zelenskyi totesi.

– Totuus on, että Putin on venyttänyt sotaa jo viikon ajan Saudi-Arabian Jeddassa pidettyjen neuvottelujen jälkeen. Ja hän jatkaa venyttämistä.

Putin on jatkanut Zelenskyin mukaan valehtelua jo pitkään. Hän on muun muassa väittänyt, että hän ei provosoinut tai pitkittänyt sotaa.

Nyt tosiasiat ovat kuitenkin kaikkien nähtävillä.

– Rauhan on alettava ehdoitta. Ja jos Venäjä ei halua sitä, on Venäjään kohdistettava voimakasta painetta kunnes he suostuvat, Zelenskyi jyrähti.

Zelenskyi painottikin, että nyt käytävä sota on Venäjän aloittama, ja painetta Venäjää kohtaan on kasvatettava sodan lopettamiseksi. Pakotteita olisi lisättävä ja vahvistettava, jonka lisäksi Ukrainan kumppanimaiden olisi kehitettävä selvä kanta turvatakuisiin.

– Rauha on kestävämpi, kun meillä on paikalla eurooppalaisia sotilasyksiköitä sekä yhdysvaltalaiset perälautana, Zelenskyi sanoi.

Eurooppalaisten valtionpäämiesten ei myöskään tulisi kuunnella Putinin vastalauseita mahdollisten rauhanturvajoukkojen suhteen. Putin on aiemmin varoittanut, että Ukrainaan tulevat eurooppalaisjoukot olisivat suorassa konfliktissa Venäjän kanssa.

Zelenskyin mukaan mahdollisten ulkomaalaisten rauhanturvajoukkojen on kuitenkin oltava Ukrainan maaperällä.

– Jos Putin haluaa ulkomaalaisia joukkoja Venäjän maaperälle, se on hänen asiansa. Mutta se ei ole hänen asiansa päättää Ukrainan ja Euroopan turvallisuudesta, Zelenskyi varoitti.

Lopuksi Zelenskyi lupasi, että Moskova ymmärtää vain painostusta.

– [Rauha] voi toteutua vain pakotteiden ja vahvan painostuksen kautta, pakottamalla Venäjä solmimaan rauha, Zelenskyi sanoi.