Volodymyr Zelenskyi: Ukraina ei ole aikeissa vallata Kurskin alueita itselleen

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukraina ei ole aikeissa vallata Kurskin alueita itselleen. Hänen mukaansa operaatio on luonteeltaan ennaltaehkäisevä, kertoo Ukrinform.

– Kurskin operaatio oli taktisuuden, ei miehityksen, näkökulmasta menestyksekäs. Emme tarvitse heidän aluettaan, maataan tai ihmisiään. Haluamme vain elää rauhassa omassa kodissamme ilman sotaa. Se on kaikki mitä tarvitsemme. Siksi tällaisiin toimenpiteisiin ryhdyttiin, Zelenskyi toteaa italialaisen televisiokanava RaiNews24:n haastattelussa.

Zelenskyin mukaan operaatio oli ennen kaikkea seurausta siitä, että Venäjän presidentti Vladimir Putinilla vaikuttaa olevan halua ja kunnianhimoa miehittää Pohjois-Ukrainaa.

– Sumy ja Harkova ovat suuria kaupunkeja. Nykyään Harkovassa on yli miljoona asukasta. Jos ne miehitettäisiin, satoja tuhansia ihmisiä kuolisi. Tämän takia meidän piti ryhtyä ennakoiviin toimiin. Havaitsimme, että heidän joukkonsa valmistautuivat miehittämään Sumyn aluetta. Olemme toimineet ennakoivasti, Zelenskyi painottaa.

Haastattelun yhteydessä Zelenskyi myös humauttaa, että on erittäin tärkeää, ettei Putinille anneta minkäänlaisia myönnytyksiä.

– Putinin ja venäläisten on ymmärrettävä, miksi uutta sodan aaltoa ei koskaan pitäisi laittaa liikkeelle. On tehtävä selväksi, että jos he ryhtyvät uudelleen tällaisiin toimiin, tulee siitä erittäin tuskallista. Mikäli vain istumme tänään neuvottelupöydän ääreen ja annamme alueita Putinille, hän hieroo käsiään ja toteaa sitten: ”Okei, valmistaudutaan. Tarvitsemme yhden tai kaksi vuotta ja sitten laitamme alulle uuden aallon.” Hän tulee varmasti takaisin. Myös Eurooppaan, presidentti varoittaa.

Zelenskyi uskoo, että Ukrainan vastahyökkäysoperaatio Venäjän Kurskin alueella on yksi Ukrainan suurimmista voitoista sitten täysimittaisen sodan alkamisen.