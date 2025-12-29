Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov väittää Ukrainan yrittäneen hyökätä Vladimir Putinin valtionresidenssiin, kertoo Tass.

– Yöllä 29. joulukuuta 2025 Kiovan hallinto teki terroristihyökkäyksen käyttäen 91 pitkän kantaman droonia, jotka laukaistiin Venäjän presidentin virka-asuntoa vastaan Novgorodin alueella. Venäjän asevoimien ilmatorjunta tuhosi kaikki droonit, väitti Lavrov.

Lavrov myös vannoi, etteivät ”tällaiset vastuuttomat teot eivät jää ilman vastausta”. Lavrov mukaan väitetyt hyökkäykset tapahtuivat ”juuri kun Venäjä ja Yhdysvallat käyvät intensiivisiä neuvotteluita Ukrainan konfliktin ratkaisemiseksi.”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo Lavrovin valehtelevan ja kutsui Venäjän väitteitä vaarallisiksi.

– Niiden tarkoitus on selvästi häiritä presidentti [Donald] Trumpin tiimin kanssa yhteistyössä saavutettuja asioita. Me työskentelemme tuodaksemme rauhan lähemmäksi. Nyt venäläiset ovat keksineet tämän selvästi valheellisen tarinan jostain hyökkäyksestä jotakin Venäjän diktaattorin residenssiä vastaan käyttääkseen sitä tekosyynä iskuilleen Ukrainaa, ennen kaikkea Kiovaa vastaan ja sotatoimiensa jatkamiselle, kirjoittaa Zelenskyi Telegramissa ja lisää:

– Tämä on tyypillistä venäläisten valehtelutaktiikka. He ovat jo iskeneet Kiovaan, ennen kaikkea Ukrainan valtioneuvoston rakennusta vastaan.

Zelenskyi painottaa, että ”Ukraina ei toimi heikentääkseen diplomatiaa”.

– Sen sijaan Venäjä tekee niin aina. Tämä on yksi monista asioista, jotka erottavat meitä toisistaan. On tärkeää, ettei maailma jää nyt vaiti ja venäläiset eivät häiritse rauhanpyrkimyksiä.