Volodymyr Zelenskyi: Tämä oli tärkeä viikko

Huoli puolustustaistelua käyvän Ukrainan tuen jatkumisesta ja riittävyydestä on kiihtynyt viime kuukausien aikana. Maan presidentti Volodymyr Zelenskyi on viime päivinä tavannut lukuisia maailmanjohtajia, ja tuoreessa viestissään hän ilmaisee kiitollisuutensa Ukrainan liittolaisille. Kulunut viikko oli maalle tärkeä, hän kirjoittaa.

– Tämä oli tärkeä viikko. Ukrainan tukeminen merkitsee sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen puolustamista. Olen kiitollinen kaikille niille johtajille ja maille jotka auttavat meitä turvaamaan ihmishenkiä. Kiitän heitä heidän elintärkeästä tuestaan maamme puolustukselle, Zelenskyi kirjoitti viestipalvelu X:ssä sunnuntaina.

Viestin yhteydessä julkaistu video paljastaa presidentin kiireisen viikon. Zelenskyi on viime päivinä tavannut valtionjohtajia niin Euroopassa kuin Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Viikko sitten sunnuntaina Zelenskyi osallistui Argentiinan uuden presidentin Javier Milein virkaanastujaisiin. G20-maihin lukeutuvan Argentiinan presidentti lupasi Ukrainalle ”sataprosenttisen tukensa”, Zelenskyi kertoo videolla.

Virkaanastujaisten yhteydessä Zelenskyi tapasi myös muita Etelä-Amerikan johtajia. Argentiinasta presidentti jatkoi matkaansa Yhdysvaltoihin, missä hän keskusteli presidentti Joe Bidenin kanssa Valkoisessa talossa tiistaina. Yhdysvalloissa Zelenskyi tapasi myös kongressin johtoa. Osa republikaanien kongressiedustajista suhtautuuUkrainan tukemisen jatkamiseen nihkeästi, ja Zelenskyi keskusteli Ukrainan tilanteesta muun muassa edustajainhuoneen republikaanisen puhemiehen Mike Johnsonin kanssa.

Washingtonissa Zelenskyi tapasi myös puolustusminsiteri Lloyd Austenin, Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston johtajia sekä puolustusteollisuuden edustajia.

Keskiviikkona Zelenskyi teki yllätysvierailun Norjan pääkaupunki Osloon, missä hän tapasi pohjoismaisia johtajia. Zelenskyi keskusteli Oslossa myös Suomen presidentti Sauli Niinistön kanssa. Zelenskyin julkaisemalla videolla Suomen todetaan valmistelevan 21. tukipakettia Ukrainalle.

Torstaina Zelenskyi saapui vielä yllättäen Saksaan, vieraillen Yhdysvaltojen sotilastukikohdassa Wiesbadenissa. Videolla Naton Euroopan joukkojen komentaja, kenraali Christopher Cavoli kertoo tukikohdan keskittyneen viimeisen kahden vuoden aikana Ukrainan tukemiseen.

– Olen kiitollinen jokaisesta johtajasta, joka auttaa Ukrainaan suojelemaan ihmishenkiä, Zelenskyin video päättyy.

This was an important week. Supporting Ukraine means protecting the rules-based international order. I am grateful to all of the leaders and countries who help us safeguard lives. I thank them for their vital support for our defense. pic.twitter.com/CYRcRDpaQb

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 17, 2023