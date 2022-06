Volodymyr Zelenskyi: Saksan tulee valita puolensa

– Minä uskon, että tulisi valita se puoli, jolla on totuus, ihmisoikeudet, oikeus vapauteen ja kansalliseen suvereniteettiin ja kansainväliseen oikeuteen. Mielestäni tämä on tärkeämpää kuin mikään taloudellinen ensisijaisuus.

Zelenskyi sanoi Ukrainan joutuneen Venäjän hyökkäyksen kohteeksi, koska se vaikutti puolustuskyvyttömältä.

Hän korosti, että sota voi loppua ainoastaan sitten, kun Ukraina on vahvistunut ja Venäjä heikentynyt. Siksi hyökkäyksen alussa Ukraina olisi tarvinnut konkreettista apua eikä Saksan ja Ranskan tarjoamaa pelkkää poliittista tukea.

ZDF kysyi ehdottaen Zelenskyiltä, eikö Ukrainan kannattaisi vetäytyä ja luovuttaa hieman alueitaan, koska Ukraina kokee tällä hetkellä kovia miestappioita. Alueitaan luovuttamalla ehkä säästäisi ukrainalaisten henkiä.

– Mikä on totuus? Totuus on, että me olemme omalla maallamme, tämä on meidän kansamme, tämä on meidän alueemme ja se satuttaa kovin, että menetämme omiamme, se on niin, mutta me menetämme kaiken, jos häviämme tämän sodan Venäjälle, vastasi Zelenskyi.

Tästä syystä Ukrainan presidentti on vakuuttunut siitä, että aika pelaa hyökkääjää eikä ukrainalaisia vastaan.

– Minä en pyri solmimaan mitä tahansa sopimusta. Me tiedämme tarkalleen mitä teemme, minä painotan: meillä ei ole epäilystäkään siitä, että olemme valmiita neuvotteluihin ainoastaan sitten, kun toinen osapuoli on valmis lopettamaan sodan. Meillä ei ole aikaa neuvotteluille, jotka eivät mitään tuo.