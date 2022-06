Volodymyr Zelenskyi: Olemme menettäneet liikaa ihmishenkiä luovuttaaksemme aluetta

Puhuessaan Financial Timesin järjestämässä digitaalisessa konferenssissa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi, että hänen maansa on jo menettänyt ” yksinkertaisesti liian monta ihmistä luovuttaaksemme aluettamme”, ja lisäsi, että Ukrainan on saatava takaisin ”koko alueensa täysi hallinta”, kertoo CNN.

Zelenskyi totesi, ettei hän yksinkertaisesti voi nähdä sodan lopettamisen edellytyksiä.

– Vaikka kaikki sodat tulisi lopettaa neuvottelupöydässä, neuvotteluasema voittoon on saavutettava taistelukentällä.

Zelenskyi myönsi, että ”rajojen palauttamista, joita kontrolloimme ennen helmikuun 24. päivää

voidaan pitää vakavana tilapäisenä voittona”, mutta hänen mukaansa kyseessä on vapaussota.

Zelenskyin mukaan Ukranaille on palautettava kaikki Venäjän riistämät alueet, Ukrainan alueellinen koskemattomuus ja loukkaamattoman suvereniteetti.

Hän arvosteli ankarasti Ranskan presidentti Emmanuel Macronia hänen viimeaikaisista huomautuksistaan, joiden mukaan Venäjää ei saisi nöyryyttää.

– Jotkut ihmiset haluavat olla johtajia. Ollaksesi johtaja, sinun ei tarvitse pitää itseäsi sellaisena, vaan sinun on käyttäydyttävä johtajana, Zelenskyi sanoi.

– Kuinka voidaan saavuttaa tulitaukon Ukrainan alueella kuuntelematta maan kantaa ja kuuntelematta tämän maan johtajan kantaa? Tämä on hyvin, hyvin yllättävää, hän jatkoi.

Lauantaina julkaistussa haastattelussa Ranskan presidentti sanoi: ”Emme saa nöyryyttää Venäjää, jotta voimme rakentaa poistumistien diplomaattisin keinoin sinä päivänä, kun taistelut loppuvat. Olen vakuuttunut, että Ranskan tehtävänä on olla välittäjävalta.”

– Emme aio nöyryyttää ketään. Me vastaamme samalla mitalla, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi totesi, että ”Macronilla on tiedossaan kaikki yksityiskohdat, kaikki yksityiskohdat kaikista Venäjän federaation kanssa tehtyjen järjestelyjen yksityiskohdista. Venäjä ei ole noudattanut näitä sopimuksia.”

Zelenskyi viittasi Normandia-ryhmän (Ukraina, Venäjä, Saksa ja Ranska) neuvotteluihin, joiden pohjalta syntyi Minskin rauhansopimus Itä-Ukrainan sodasta vuonna 2015 Ukrainan, Venäjän ja Itä-Ukrainan separatistien välillä Ranskan ja Saksan toimiessa välittäjinä. Viimeksi ryhmä oli koolla kaksi viikkoa ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Zelenskyi sanoi olevansa valmis neuvotteluihin Venäjän kanssa, mutta ainoa henkilö, joka pystyi keskustelemaan sodan lopettamisesta, on Vladimir Putin itse.

– Olen edelleen päättäväinen ja halusin sitä tai en, olen valmis suoriin neuvotteluihin presidentti Putinin kanssa, jos olemme valmiita keskustelemaan vakavasti tämän sodan lopettamisesta.