Volodymyr Zelenskyi: Ohjusiskut eivät murra moraaliamme

Lauantaiyön ja aamun aikana Venäjä ampui 45 ohjusta tämän Zhytomyrin, Lvivin, Tšernihivin ja Mykolaivin alueille. Illalla ohjuksia ammuttiin lisää.

– Tänään (lauantaina) on täysimittaisen sodan viides kuukausi. Miehittäjän oli tarkoitus valloittaa suurin osa maastamme viidentenä päivänä, mutta viidentenä kuukautena on järjestettävä sellainen ohjusesitys, joka ei muuta Venäjän kannalta strategisesti mitään, totesi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi myöhään lauantai-iltana Ukrinformin mukaan.

– Tämä on sellainen sodan vaihe – moraalisesti vaikea, emotionaalisesti vaikea. Kun tiedämme, että vihollinen ei onnistu, kun ymmärrämme, että pystymme vielä puolustamaan valtiotamme, mutta emme tunne tämän aikarajoja, emme tunne kuinka monta iskua, tappiota, ponnistusta tulee vielä ennen kuin näemme, että voitto on jo horisontissa, hän jatkoi.

Presidentin mukaan ”tätä varten Venäjä tarvitsee ohjusiskuja kaupunkeihin eri puolilla maata, tykistö- ja kranaatinpommituksia valtiomme raja-alueille, Tšernihivin, Sumyn, Harkovin ja Dnipropetrovskin raja-alueille”.

– Se ei ole vain infrastruktuurimme tuhoamista, vaan se on myös hyvin kyynistä, laskelmoitua painostusta kansalaistemme tunteisiin, Zelenskyi sanoi.

Presidentti kuitenkin vakuutti, että ukrainalaiset eivät joudu Venäjän valtaan.

– Eivät venäläiset ohjukset, mitkään iskut eivät voi murtaa ukrainalaisten moraalia. Ja jokainen heidän ohjuksensa on argumentti neuvotteluissamme kumppaneidemme kanssa.

– Osallistun G7-huippukokoukseen maanantaina. Naton huippukokous pidetään ensi viikolla. 45 ohjusta puolessa päivässä ja juuri tällaisten kokousten aattona. Selvä. Jälleen vahvistus kannallemme. Tämä vahvistaa, että Venäjän vastaiset pakotepaketit eivät riitä, että Ukraina tarvitsee lisää aseellista apua.

Zelenskyi otti esiin myös Ukrainan vastarinnan.

– Ja vielä yksi asia, joka pitää sanoa tällaisen ohjushyökkäyksen jälkeen. Sodan neljän kuukauden aikana yli 20 000 ukrainalaista sotilasta on saanut valtion palkinnon. 156 soturia on saanut Ukrainan sankarin arvon. Tämä on rohkeuden asteikko, tämä on vastustuksen taso. Mikä tykistö, mitkä miinat voivat auttaa miehittäjiä, jos heitä todella vastustaa koko kansa?

– Kiitos sankareillemme, kiitos jokaiselle, joka ei väsy, joka ei anna periksi, joka kamppailee, ja joka tietää voiton olevan edessä. Meidän voittomme, Zelenskyi sanoi.