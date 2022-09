Volodymyr Zelenskyi: Neuvottelut Venäjän kanssa tällä hetkellä mahdottomia

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kommentoi neuvottelutilannetta Venäjän kanssa Yalta European Strategy (YES) -konferenssissa Kiovassa lauantaina, kertoo CNN.

YES on 15 vuotta sitten perustettu ukrainalainen foorumi, jonka tavoitteena on keskustella Ukrainan eurooppalaisesta tulevaisuudesta ja globaalista kontekstista.

Zelenskyi kuvasi kokouksessa neuvottelujen Venäjän kanssa olevan tällä hetkellä ”mahdottomia”.

– Haluamme lopettaa sodan, mutta tila ja mahdollisuudet ovat muuttuneet. Yhteiskuntamme ei halua keskustella terroristien kanssa. Vaikka jopa terroristien kanssa voidaan kommunikoida, koska he tietävät mitä haluavat, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyin mukaan ei ole varmuutta, että Venäjä tekevät sen minkä sanovat tekevänsä:

– Kukaan ei usko heitä. Kuten he sanovat, he eivät voi olla niitä, joiden kanssa kätellä.

Presidentin näkemys on, että koska venäläiset eivät ole valmiita myöntämään miehittäneensä Ukrainaa, ei keskustelua ole mahdollista käydä.

– Jotta voimme avata diplomaattisen käytävän [Venäjän] kanssa, heidän on osoitettava poliittista tahtoa, että he ovat valmiita antamaan takaisin vieraan maan.