Volodymyr Zelenskyi kiitti Eurooppaa: Lähetitte vahvan viestin

Euroopan unionin maiden johtajat ovat kokoontuneet ylimääräiseen huippukokoukseen Brysseliin käsittelemään maanosan puolustusta ja Ukrainan tukemista.

Taustalla on Yhdysvaltain äkillisesti muuttunut linja ja päätös keskeyttää aseapu Ukrainalle.

Paikalle kutsuttu Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiitti Euroopan maiden johtajia Ukrainalle osoitetusta vahvasta tuesta.

– Pysyitte tukenamme koko tänä aikana ja viime viikolla. Emme ole yksin, eivätkä nämä ole vain sanoja, vaan tunnemme sen. Lähetitte vahvan viestin Ukrainan kansalle, ja he arvostavat sitä, Volodymyr Zelenskyi totesi saavuttuaan paikalle.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan kyseessä on merkittävä hetki koko Euroopalle. Hän sanoi, että nykyisessä tilanteessa on oltava valmiina tekemään poikkeuksellisia toimenpiteitä.

– Euroopan on tuettava Ukrainaa, jotta se voi suojella itseään. Ja ajaa kestävää ja oikeudenmukaista rauhaa, von der Leyen sanoi.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kehotti vahvistamaan Euroopan puolustusta Venäjän luoman uhkan vuoksi.

– Tarvitsemme Euroopalle selkeän vision siitä, että viiden tai kymmenen vuoden kuluessa olemme vahva sotilaallinen voima, eurooppalainen Naton pilari, Orpo totesi.

Europe faces a clear and present danger.

We must be able to defend ourselves and put Ukraine in a position of strength.

ReArmEurope will boost defence spending, strengthen our defence industrial base and push the private sector to invest ↓ https://t.co/hSQwJ9txzh

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 6, 2025