Volodymyr Zelenskyi kiittää Suomea

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja tasavallan presidentti Alexander Stubb ovat allekirjoittaneet sopimuksen turvallisuusyhteistyöstä ja Suomen pitkäaikaisesta tuesta Ukrainalle. Presidentin allekirjoittivat sopimuksen Kiovassa Stubbin Ukrainan-vierailun yhteydessä.

Presidentti Zelenskyi kiittää Suomea viestipalvelu X:ssä sopimuksesta.

– Se on vankka asiakirja, joka osoittaa Suomen valmiuden tukea edelleen Ukrainaa sen taistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan. Suomi antaa pitkäaikaista sotilaallista ja taloudellista apua sekä tiivistää poliittista, taloudellista, humanitaarista ja uudistusyhteistyötä Ukrainan kanssa. Se auttaa Ukrainaa jälleenrakentamaan energiasektoria, arvioimaan ympäristövahinkoja, vahvistamaan rajojen ja kriittisen infrastruktuurin suojaa ja tarjoaa sairaanhoitoa ukrainalaisille sotilaille, Zelenskyi kirjoittaa.

– Olen kiitollinen Suomelle Ukrainan ja kansamme tukemisesta! Kiitos avustanne, presidentti jatkaa.

LUE MYÖS:

Lue koko teksti: Tällainen on Suomen ja Ukrainan sopimus

Alexander Stubb Ukrainassa sodan käänteen taistelupaikalla – täällä kaatui Venäjän haave Kiovasta



Today, President of Finland Alexander Stubb @alexstubb and I signed an Agreement on security cooperation and long-term support.

It is a robust document that demonstrates Finland's readiness to further support Ukraine in its fight against Russian aggression.

Finland will… pic.twitter.com/pk93RiNJhI

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 3, 2024