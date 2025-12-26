Volodymyr Zelenskyi kertoo tapaavansa Donald Trumpin lähiaikoina

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikovat tavata jälleen lähiaikoina.

Zelenskyi ilmoitti asiasta tänään tapaninpäivänä viestipalvelu X:ssä.

– Paljon voidaan päättää ennen uutta vuotta, hän kirjoitti viitaten mahdollisesti siihen, että tapaaminen saattaa järjestyä vielä tämän vuoden aikana.

Eilen joulupäivänä Zelenskyi keskusteli Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin ja Trumpin vävyn Jared Kushnerin kanssa siitä, miten Venäjän hyökkäyssota voitaisiin saada loppumaan.

Ukrainalaismedia Kyiv Postin mukaan tapaaminen saattaa järjestyä jo ylihuomenna 28. joulukuuta. Tapaamispaikaksi on kaavailtu Trumpin Floridassa sijaitsevaa Mar-a-Lago-kartanoa.

Kyiv Postin mukaan Zelenskyi kuvaili joulupäivänä käytyä puhelinkeskustelua erittäin hyväksi.

Keskusteluiden keskiössä on ollut Zelenskyin jouluaattona julkaisema 20-kohtainen rauhansuunnitelman luonnos. Suunnitelma on lähetetty Moskovaan arvioitavaksi.