Volodymyr Zelenskyi kehuu länneltä saatuja aseita

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan maan vastaanottama länsimainen tykistö on alkanut toimia ”erittäin tehokkaasti”.

Presidentin mukaan länsimaiden tarjoamien raskaiden aseiden “tarkkuus on juuri sellainen kuin tarvitaan.”

– Puolustajat iskevät erittäin tuntuvasti varastoihin ja muihin miehittäjien logistiikan kannalta tärkeisiin paikkoihin. Ja tämä vähentää merkittävästi Venäjän armeijan hyökkäyspotentiaalia.

– Miehittäjien tappiot vain kasvavat viikoittain, samoin kuin vaikeudet täydentää niitä [joukkoja], Zelenskyi sanoi uutiskanava CNN:n mukaan.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kertoo keskustelleensa Saksan ja Yhdysvaltojen ulkoministereiden kanssa aseavun toimittamisesta.

– Kiitollinen Yhdysvaltain sotilaallisesta avusta. Me koordinoimme toimia nopeuttaaksemme raskaiden aseiden toimituksia Yhdysvalloista ja muilta kumppaneilta, Kuleba toteaa Twitterissä.

I had a call with @ABaerbock ahead of the G20 ministerial meeting. We both agreed to put pressure on Russia. I emphasized the urgent need to increase supplies of German self-propelled howitzers and MLRS to Ukraine. We coordinated further steps to unblock Ukraine’s food exports.

Spoke with @SecBlinken ahead of the G20 ministerial where we both will put Russian aggression in the spotlight and prevent Russia from spreading lies. Grateful for the U.S. military aid. We coordinated steps to speed up supplies of heavy weapons from the U.S. and other partners.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 6, 2022