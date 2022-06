Volodymyr Zelenskyi: Kansainvälisen oikeuden on palattava voimaan

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on puhunut Aasian turvallisuuskokouksessa Singaporessa. Zelenskyin mukaan Venäjä tahtoo tehdä omana siirtomaanaan näkemänsä naapurimaan itsenäisen olemassaolon mahdottomaksi.

– Siksi Venäjän armeija on tappanut kymmeniä tuhansia kansalaisiamme ja karkottanut satoja tuhansia Ukrainalaisia omalle alueelleen. Venäjä on käyttänyt jo 2 595 risteilyohjusta meitä vastaan – ja tämä kaikki vain 108 päivässä! Zelenskyi sanoo.

Presidentti syyttää puheessaan hyökkääjää Ukrainan resurssien varastamisesta. Mikään ei ole varkailta turvassa.

– Venäjä tahtoo tehdä mahdottomaksi maamme, resurssiemme ja vetemme käytön omien intressiemme mukaisesti. Se haluaa varastaa tämän kaiken, Zelenskyi sanoo.

– Aivan kaikki viedään miehitetyiltä alueilta – teille ja pihoille jätetyt autot, tehtaiden kalusto, romumetalli ja vilja.

Zelenskyin mukaan maailman on palattava vahvan kansainvälisen oikeuden järjestelmään. Hän vaatii että Venäjä, joka on virallisten tietojen mukaan tappanut 287 ukrainalaista lasta, on voitava saattaa vastuuseen teoistaan.

– Venäjän johto tahtoo hylätä kaikki ihmiskunnan historian saavutukset, mukaan lukien kansainvälisen oikeuden järjestelmän joka meillä nykyisin on ja palata 1800-luvulle, ehkä jopa sitä aiempaan, Zelenskyi sanoo.

– Vihdoinkin, meidän on palautettava kansainvälinen oikeus täyteen voimaansa.

Zelenskyi siteerasi puheessaan myös Singaporen pääministerinä yli 30 vuotta toiminutta Lee Kuan Yewiä. Hänen kaudellaan kaupunkivaltiosta tuli yksi maailman rikkaimmista.

– Jos ei olisi kansainvälistä oikeutta ja suuri kala söi pienemmän kalan kun taas pienempi kala söi katkaravun, me emme olisi olemassa. Nämä ovat hyvin viisaita sanoja johtajalta, joka näki todelliset syyt monien asioiden ja prosessien takana.

Presidentti vaatii YK:n uudistumista niin, että kaikki sen jäsenet noudattaisivat kansainvälistä oikeutta eivätkä rikkoisi maailmanjärjestystä. Nykyisellään YK ja sen turvallisuusneuvosto eivät hänen mukaansa ole oikeudenmukaisia.

– Pelastetaan maailma palaamasta takaisin aikoihin, kun kaikki päätettiin niin kutsutun voimaoikeuden perusteella eikä yksilöillä tai heidän ideoillaan ollut mitään merkitystä, Zelenskyi päättää.