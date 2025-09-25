Volodymyr Zelenskyi ei aio jatkaa Ukrainan johdossa sodan jälkeen

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ei aio jatkaa maansa johdossa sodan päättymisen jälkeen. Hän kertoo asiasta Axios-median haastattelussa.

– Tavoitteeni on lopettaa sota, ei jatkaa poliittista uraani, Zelenskyi sanoi.

Hän sanoo haastattelussa olevansa valmis astumaan syrjään tehtävästä, kun Ukrainaan on saatu taas rauha.

Presidentinvaaleja on lykätty määräämättömäksi ajaksi Venäjän aloittaman hyökkäyssodan takia.

Zelenskyin mukaan vaalit voitaisiin pitää myös siinä tilanteessa, jossa Venäjän kanssa saataisiin aikaan useamman kuukauden kestävä tulitauko.

Näyttelijätaustainen Volodymyr Zelenskyi valittiin Ukrainan presidentiksi vuonna 2019.