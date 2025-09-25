Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Volodymyr Zelenskyi. AFP / LEHTIKUVA / TIMOTHY A. CLARY

Volodymyr Zelenskyi ei aio jatkaa Ukrainan johdossa sodan jälkeen

Presidentti on valmis luopumaan vallasta rauhan aikana.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ei aio jatkaa maansa johdossa sodan päättymisen jälkeen. Hän kertoo asiasta Axios-median haastattelussa.

– Tavoitteeni on lopettaa sota, ei jatkaa poliittista uraani, Zelenskyi sanoi.

Hän sanoo haastattelussa olevansa valmis astumaan syrjään tehtävästä, kun Ukrainaan on saatu taas rauha.

Presidentinvaaleja on lykätty määräämättömäksi ajaksi Venäjän aloittaman hyökkäyssodan takia.

Zelenskyin mukaan vaalit voitaisiin pitää myös siinä tilanteessa, jossa Venäjän kanssa saataisiin aikaan useamman kuukauden kestävä tulitauko.

Näyttelijätaustainen Volodymyr Zelenskyi valittiin Ukrainan presidentiksi vuonna 2019.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)