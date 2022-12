Volodymyr Zelenskyi: Ammuimme alas kaikki hyökkääjän lennokit

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukrainan ilmapuolustus ampui alas kaikki Kiovaan tänä aamuna hyökännyttä 13 venäläistä drone-lennokkia.

Hän puhui asiasta tänään kansalaisille osoittamassaan videopuheessaan. Pätkä puheesta on katsottavilla tämän artikkelin lopussa olevalta upotteelta.

Venäjä on tehnyt viime aikoina lukuisia droneilla tehtyjä iskuja Kiovan seudulle.

Videopuheen on jakanut Twitterissä englanninkielisellä tekstityksellä Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herashenko.

– Olemme kiitollisia kumppaneille ilmapuolustusjärjestelmien toimittamisesta. Odotan innolla koko Ukrainan alueen suojelemista, hän kirjoittaa tviitin yhteydessä.

President @ZelenskyyUa addressed Ukrainians after drone attacks on Kyiv this morning.

He said that all 13 drones were shot down by Ukrainian air defense.

We are grateful to partners for supplying air defense systems. Looking forward to protecting the whole territory of Ukraine. pic.twitter.com/xzTpNj7gpz

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 14, 2022