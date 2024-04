Volodomyr Zelenskyi: Iranin ja Venäjän yhteistyö “ilmiselvää”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tuomitsee Iranin hyökkäyksen Israeliin. Samalla Zelenskyi muistuttaa X:ssä julkaistussa viestissään, että Ukraina on vastaavien hyökkäysten alla jatkuvasti.

–Me Ukrainassa tunnemme hyvin vastaavien, Venäjän tekemien iskujen kauhut, joissa käytetään tismalleen samoja drooneja, hän kirjoittaa.

Iran on toimittanut Venäjälle vastaavia lennokkeja, joita se käytti hyökkäyksessään Israeliin.

Zelenskyi toivoo, että tilanteen eskaloitumiselta Lähi-idässä vältyttäisiin. Zelenskyin mukaan epätasapainon lietsominen vertautuu Venäjän toimiin Euroopassa.

– On ilmiselvää, että Venäjä ja Iran toimivat (terrorin levittämisessä) yhdessä.

Samalla Ukraina perää Yhdysvaltoja nopeuttamaan liittolaistensa vahvistamista, viitaten todennäköisesti myös Ukrainan aseapuun.

– Sanat eivät pysäytä drooneja. Vain todellinen apu pysäyttää.

– Meidän on vahvistettava turvallisuuttamme ja päättäväisesti vastustettava niitä, jotka yrittävät tehdä terrorista uuden normaalin, Zelenskyi toteaa.

Ukraine condemns Iran’s attack on Israel using “Shahed” drones and missiles. We in Ukraine know very well the horror of similar attacks by Russia, which uses the same “Shahed” drones and Russian missiles, the same tactics of mass air strikes.

Every effort must be made to prevent…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 14, 2024