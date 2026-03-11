Volkswagen teki salaa kaksi sotilasajoneuvon prototyyppiä

Saksalainen autovalmistaja Volkswagen esitteli Nürnbergin Enforce Tac -näyttelyssä helmikuun lopussa odottamatta kaksi kehittämäänsä sotilasajoneuvon prototyyppiä – Volkswagen Amarokiin perustuvan MV-1:n ja Crafteriin pohjautuvan MV-2:n.

MV-1:ssä on kolmilitrainen V6 TDI -moottori, kymmenportainen automaattivaihteisto ja nelipyöräveto. MV-2:ssa kaksilitrainen TDI-moottori, joka tuottaa 176 hevosvoimaa, neliveto ja kuusiportainen automaattivaihteisto. Yhtiö haluaa kartoittaa ajoneuvojen mahdollisia näkymiä markkinoilla sekä potentiaalisten ostajien kiinnostusta.

Esittelyajoneuvoissa ei ollut VW:n logoa, vaan logot kuuluivat puolustusalan Diederich Engineering Systems: D.E.S. Defenselle, joka tuottaa monenlaisia ajoneuvoja. DESD kuitenkin vahvisti, että ajoneuvojen kehittäjä oli Volkswagen.

Yhtiö valmisti prototyypit vain neljässä kuukaudessa, ja niiden kehitystyö tehtiin täysin salassa. Tällaisen projektin tarkoitus on käytännöllinen: puolustusprojekti voisi korvata kuluvan vuoden lopussa odottavan Porschen tuotannon loppumisen Osnabrückin tuotantolinjalla ja WV T-Roc Cabrioletin tuotannon päättymisen vuoden 2027 puolivälissä. Noin 2300 henkilöä työllistävälle tehtaalle ei ole tiedossa muita projekteja.

Volkswagenin seikkailun jatkosta sotilasajoneuvojen maailmaan ei kuitenkaan ole mitään takeita. Yhtiö vaikuttaa varovainen tämän suunnan suhteen, koska se painottaa, että he ovat valmiita tekemään sotilasajoneuvoja mutta eivät aseita. Selvän erotuksen tekemisellä näiden välille, yhtiö haluaa välttää mahdolliset kielteiset reaktiot.

Ranskalaisella Renaultilla jotkut työntekijöistä vastustivat yhtiön päätöstä alkaa valmistaa drooneja Ukrainalle. Lopulta yhtiö kuitenkin päätti aloittaa Aarok-droonin sekä Shahedin ranskalaisen kopion valmistuksen.