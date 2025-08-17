Venäjä mediassa Vladimir Putinin ja Donald Trumpin perjantaista tapaamista hehkutetaan Venäjän ja Vladimir Putinin diplomaattisena voittona, toteaa BBC:n pitkäaikainen Venäjä-kirjeenvaihtaja Steve Rosenberg mediakatsauksessaan. Huippukokous todisti venäläislehdistön mukaan sen, ettei Venäjä ole antamassa periksi tavoitteistaan Ukrainassa. Trumpin taas kerrotaan suhtautuneen Venäjän ”legitiimeihin intresseihin” ja Kremlin näkemyksiin ymmärtäväisesti.

Venäläismediassa iloitaan myös eurooppalaisten sivuutamisesta.

– On selvää, että Vladimir Putinin piti tavata Trump henkilökohtaisesti, jotta Venäjä ei putoaisi diplomaattiseen ansaan. Ukraina ja Eurooppa ovat yhden kortin varassa: tulitauon, joka ei hyödytä Venäjää, ja jota siitä syystä kovaäänisesti vaaditaan. Joka kerta kun Moskova kieltäytyy, Putinin julistetaan kovaan ääneen ”haluavan jatkaa sotaa”, Komsomolskaja Pravda kirjoittaa.

– Kahdenkeskisessä tapaamisessa Putin murskasi nämä Britannian, EU:n ja Kiovan viljelemät myytit, lehti jatkaa.

Mediatietojen mukaan Trump ei tapaamiseen jälkeen enää tavoittele tulitaukoa, vaan suoraan rauhansopimusta.

Komsomolskaja Pravda kuvailee Alaskan tapaamista voitoksi ”rauhantahtoiselle Venäjälle” sekä ”Nobelin rauhanpalkintoa tavoittelevalle Trumpille”.

Nezavisimaja gazeta on samoilla linjoilla, arvioiden Trumpin ymmärtäneen Venäjän näkemyksiä. Lännen yhtenäisyys mureni Alaskassa, lehti toteaa tyytyväisenä.

Rosenberg on jakanut mediakatsauksensa viestipalvelu X:ssä.