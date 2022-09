Voimakkaita räjähdyksiä Venäjän sotilastukikohdassa

Venäjän sotilastukikohdassa miehitetyssä Melitopolissa on kuultu voimakkaita räjähdyksiä. Aiheesta kertovat muun muassa ukrainalaismediat Kyiv Independent ja Ukrainska Pravda.

Kaupungin maanpaossa oleva pormestari Ivan Fedorov kertoi Telegramissa tiistaina, että Venäjän miehittämällä alueella sijaitsevalla lentokentällä kuultiin kolme kovaa räjähdystä noin kello 14.30 aikoihin. Räjähdysten aiheuttajasta ei toistaiseksi ole varmuutta.

Melitopol sijaitsee Zaporižžjan alueella Etelä-Ukrainassa. Venäläisten joukkojen tiedetään viime päivien aikana perustaneen useita sotilaskohtia Melitopoliin ja sen lähialueille.

"Just in: three loud blasts in Melitopol, near the airfield, where the occupiers unsuccessfully set up one of their military bases,"

