Voimakkaasti allergisoiva vieraslaji leviää Suomessa

Uuden tutkimuksen mukaan voimakkaasti allergisoivaa tuoksukin siitepölyä on kulkeutunut Suomeen viime vuosina enemmän kuin aikaisemmin. Laji pystyy myös lisääntymään Suomessa. Tuoksukki on haitallinen vieraslaji, joka on levinnyt Eurooppaan Pohjois-Amerikasta.

Tuoksukin siitepölyä on kulkeutunut Suomeen pieniä määriä jo 1990-luvulla, mutta vuodesta 2018 eteenpäin kaukokulkeumat ovat olleet suurempia kuin useimpina aikaisempina vuosina.

Siitepölyä on kulkeutunut maahan enemmän ja useampina päivinä kuin aiemmin. 2020 ja 2024 olivat ennätysvuosia.

– Tuoksukin merkitys osana Suomen siitepölykautta on kasvamassa. Kasvi kukkii loppukesällä ja alkusyksyllä, joten sen siitepölyn kaukokulkeumat pidentävät Suomen siitepölykautta, toteaa tiedotteessa väitöskirjatutkija Maria Louna-Korteniemi Turun yliopistolta.

Yksi mahdollinen selitys kasvaville siitepölymäärille on se, että tuoksukki leviää Euroopassa koko ajan laajemmalle ja yhä suurempi määrä siitepölyä pystyy kulkeutumaan Suomeen asti. Myös ilmastonmuutos vaikuttaa tilanteeseen lisäämällä tuoksukin siitepölyntuotantoa.

Tähän asti on ajateltu, että yksivuotinen tuoksukki ei pysty lisääntymään Suomessa, koska syksyn pakkaset tappavat kasvit ennen kuin niiden siemenet ehtivät kypsyä. Tutkimuksen mukaan tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

– Lämpiminä syksyinä ainakin eteläisimmässä Suomessa tuoksukilla voi olla marraskuulle asti aikaa kypsyttää siemeniä, Louna-Korteniemi sanoo.

Ilmastonmuutoksen myötä lämpimät syksyt yleistyvät. Tällä hetkellä tuoksukkeja tavataan meillä vain satunnaisesti, mutta lopulta kasvi voi vakiintua osaksi Suomenkin kasvistoa.

Lajin leviämistä voidaan estää seuraamalla sen esiintymistä ja kitkemällä kasvit pois, kun niitä löydetään. Tuoksukin siemeniä kulkeutuu Suomeen esimerkiksi lintujen talviruokintaan tarkoitettujen siemenseosten mukana, ja kasveja löydetäänkin tyypillisesti linnunruokintapaikkojen läheltä.

– Erityisesti kotipuutarhureiden ja lintuharrastajien kannattaa siis seurata ruokintapaikkoja, ja kitkeä kasvit pois, jos niitä löytyy, neuvoo Louna-Korteniemi.