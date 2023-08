Voiko Ukrainan vastahyökkäys vielä onnistua?

Ukrainan vastahyökkäyksen etenemisestä on käyty tarkkailijoiden keskuudessa vilkasta keskustelua jo viikkojen ajan. Vaikka Ukrainan sotajohto on itse kommentoinut hyökkäyksen tavoitteita harvasanaisesti, on lännessä kiinnitetty huomiota hyökkäyksen odotettua hitaampaan etenemiseen. Viidesosa Ukrainan pinta-alasta on yhä Venäjän laittomasti miehittämää, venäläisjoukot ovat tehostaneet puolustuslinjojaan eikä talven tuloon ole enää kuin joitakin kuukausia, huomauttaa BBC tarkastellessaan vastahyökkäystä.

Ukrainalaiset ovat etenkin etelässä joutuneet alentamaan tavoitteitaan, sanoo BBC:n haastattelema Lontoon King’s College-yliopiston tutkija Marina Miron. Sotatieteilijä pitää esimerkiksi Venäjän vuonna 2014 miehittämän Krimin takaisin valtaamista nyt epätodennäköisenä.

– En usko sen tapahtuvan lähiaikoina, hän sanoo.

Todennäköisempänä hän pitää Zaporižžjan alueella sijaitsevan Tokmakin kaupungin vapauttamista. Tokmak on Venäjän huoltoreittien ja Krimin yhteyksien kannalta tärkeä kohde.

Vaikka asiantuntijat muistuttavat Ukrainan joukkojen jatkuvasti etenevän, joskin odotettua hitaammin, ja vapauttaneen joitakin Venäjän miehittämiä kyliä, ei tilanne suuressa kuvassa kuitenkaan poikkea marraskuusta 2022. Tuolloin Ukraina vapautti Hersonin, mutta nyt aika ei ole tutkijoiden mukaan Ukrainan puolella. Syksyn ja talven sääolot uhkaavat pysäyttää vastahyökkäyksen kokonaan, ja keväällä keskeisen liittolaismaa Yhdysvaltojen huomio on kiinnittynyt maan omiin tuleviin presidentinvaaleihin.

Ukrainalaiset taistelevat nyt tiukan aikataulun alla, kun taas venäläisten on vain puolustettava jo valtaamiaan alueita, BBC tiivistää tilanteen.