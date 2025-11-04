Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Eduskuntatalo Helsingissä. VILLE MÄKILÄ

Voiko kansanedustaja menettää palkkionsa, jos jättää työt tekemättä?

  • Julkaistu 04.11.2025 | 15:45
  • Päivitetty 04.11.2025 | 17:46
  • Eduskunta
Palkkion pidättämistä mahdollistavaa säännöstä ei ole sovellettu aiemmin.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Eduskunnan puhemiesneuvosto keskusteli tiistaina kansanedustajan palkkion pidättämisestä. Asiasta kerrotaan eduskunnan tiedotteessa.

Tässä yhteydessä palkkion pidättäminen koskisi tilanteita, joissa kansanedustaja toistuvasti jättää osallistumatta eduskuntatyöhön ilman hyväksyttävää syytä.

Keskustelun pohjana toimi 9. lokakuuta aamukoulussa käyty keskustelu sekä sinne hankitut asiantuntijalausunnot sekä virkaa suorittavan pääsihteerin asiasta laatima muistio.

Tiedotteen mukaan puhemiesneuvosto toteaa pitävänsä ongelmallisena erityisesti sellaisia sitoumuksia, jotka johtavat pitkiin poissaoloihin vailla hyväksyttävää syytä. Hyväksyttävä syy on eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä tai hyväksyttävä henkilökohtainen syy.

Puhemiesneuvosto toteaa myös, että edustajanpalkkion pidättämisen edellytykset eivät ole niin korkeita, etteikö niitä voitaisi ongelmallisiin tapauksiin soveltaa tulevaisuudessa, vaikka säännöksiä ei ole aikaisemmin sovellettu.

Ensimmäisen kauden eli enintään neljä vuotta toimineen kansanedustajan palkka on 7 637 euroa kuukaudessa. Yli neljä, mutta alle 12 vuotta toimineen kansanedustajan palkka on 7 944 euroa kuukaudessa. Yli 12 vuotta kansanedustajana toimineen palkka on 8 393 euroa kuukaudessa. Lisäksi esimerkiksi valiokuntien, jaostojen ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat saavat erillisiä lisäpalkkioita.

LUE MYÖS:
Kansanedustajat saavat jopa 500 euron palkankorotuksen

IL: SDP:n kansanedustaja yritti muuttaa tietoja poissaoloistaan

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)