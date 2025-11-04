Voiko kansanedustaja menettää palkkionsa, jos jättää työt tekemättä?

Eduskunnan puhemiesneuvosto keskusteli tiistaina kansanedustajan palkkion pidättämisestä. Asiasta kerrotaan eduskunnan tiedotteessa.
Tässä yhteydessä palkkion pidättäminen koskisi tilanteita, joissa kansanedustaja toistuvasti jättää osallistumatta eduskuntatyöhön ilman hyväksyttävää syytä.
Keskustelun pohjana toimi 9. lokakuuta aamukoulussa käyty keskustelu sekä sinne hankitut asiantuntijalausunnot sekä virkaa suorittavan pääsihteerin asiasta laatima muistio.
Tiedotteen mukaan puhemiesneuvosto toteaa pitävänsä ongelmallisena erityisesti sellaisia sitoumuksia, jotka johtavat pitkiin poissaoloihin vailla hyväksyttävää syytä. Hyväksyttävä syy on eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä tai hyväksyttävä henkilökohtainen syy.
Puhemiesneuvosto toteaa myös, että edustajanpalkkion pidättämisen edellytykset eivät ole niin korkeita, etteikö niitä voitaisi ongelmallisiin tapauksiin soveltaa tulevaisuudessa, vaikka säännöksiä ei ole aikaisemmin sovellettu.
Ensimmäisen kauden eli enintään neljä vuotta toimineen kansanedustajan palkka on 7 637 euroa kuukaudessa. Yli neljä, mutta alle 12 vuotta toimineen kansanedustajan palkka on 7 944 euroa kuukaudessa. Yli 12 vuotta kansanedustajana toimineen palkka on 8 393 euroa kuukaudessa. Lisäksi esimerkiksi valiokuntien, jaostojen ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat saavat erillisiä lisäpalkkioita.
