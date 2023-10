Voiko Israelin maahyökkäys saavuttaa tavoitteensa?

Israelin ilmavoimat on pommittanut Gazan kaistaletta palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin 7. lokakuuta tekemän yllätyshyökkäyksen jälkeen.

Viime päivinä operaatiota on laajennettu myös maavoimilla. Alkuvaiheessa pienet tiedusteluyksiköt poistuivat alueelta muutaman tunnin kuluessa, mutta sota on nyt siirtynyt Israelin asevoimien tiedottaja Daniel Hagarin mukaan uuteen vaiheeseen. Hän sanoi lauantaina, että ”laajennettuun maaoperaatioon” osallistuu jalkaväen ja panssarivaunujen ohella pioneerijoukkoja tykistön tukemina.

Taistelu tiiviisti rakennetulla asutuskeskusalueella voi asiantuntijoiden mukaan aiheuttaa merkittäviä tappioita myös Israelin joukoille. Gazaan on rakennettu Hamasin kattava maanalainen tunneliverkosto, jonka kautta taistelijoita voi siirtää huomaamatta hyökkääjän selustaan.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoo operaation tavoitteena olevan Hamasin tuhoaminen ja yli 200 panttivangin vapauttaminen. Netanjahun mukaan Hamasin ”terrorikoneisto” ja poliittinen organisaatio aiotaan purkaa. Gazaan ei kuitenkaan aiota jättää miehitysjoukkoja pidemmäksi aikaa.

BBC:n mukaan puolustusministeri Yoav Gallant on puhunut ”uudesta turvallisuusregiimistä”, johon ei sisältyisi minkäänlaista Israelin roolia.

Israelin asevoimien radion sotilasanalyytikko Amir Bar Shalom pitää tavoitteen saavuttamista haastavana. Hamasin sotilaalliseen siipeen kuuluu yli 25 000 taistelijaa ja siviiliorganisaatioon 80 000–90 000 ihmistä.

– En usko, että Israel voi purkaa Hamasia sen jokaista jäsentä myöten, koska kyse on ääri-islamista ajatuksen tasolla. Mutta järjestöä voi heikentää niin paljon kuin mahdollista, jotta sillä ei ole enää operatiivisia kyvykkyyksiä, Amir Bar Shalom toteaa BBC:lle.

Israel on jo käynyt neljä aiempaa sotaa Hamasia vastaan. Sen kykyä laukaista suurta määrää raketteja ei ole pystytty poistamaan.

Tel Avivin yliopiston tutkija Michael Milstein uskoo, että Israelin olemassaolon 75 vuotta tulevat pitkälti riippumaan meneillään olevan sodan lopputuloksesta. Hänen mukaansa Hamasin tuhoaminen olisi käytännössä erittäin monimutkaista.

Vuonna 2014 Israelin joukot kärsivät Gazassa tappioita panssarimiinoista, tarkka-ampujista ja väijytyksistä. Kansainvälinen paine operaation lopettamiseksi tulee kasvamaan jatkuvasti alueen humanitaarisen tilanteen vuoksi.

Hamasin johtaman Gazan terveysministeriön mukaan jo yli 8 000 ihmistä on kuollut iskuissa. YK:n mukaan saarretun alueen tilanne on jo katastrofaalinen.

FACT: “The IDF is focused right now on one thing—victory and dismantling Hamas.”

This is how the Chief of the General Staff, LTG Herzi Halevi, fortifies the soldiers of the IDF Artillery Corps. pic.twitter.com/qGokguNue3

— Israel Defense Forces (@IDF) October 29, 2023