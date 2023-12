Voiko Hamasin tunnelit täyttää vedellä?

Israelin kerrotaan mahdollisesti toteuttavan suunnitelmaa, jossa Gazan kaistaleelle rakennettuihin äärijärjestö Hamasin tunneleihin syötettäisiin merivettä.

Tämä ajaisi äärijärjestö Hamasin taistelijat pois suojistaan, mutta voisi samalla vaurioittaa alueen infrastruktuuria ja vesihuoltoa.

”Gazan metroksi” kutsuttu tunneliverkosto sisältää Hamasin huoltopisteitä ja komentokeskuksia. Sitä on käytetty myös Israelista kaapattujen panttivankien säilyttämiseen ja taistelijoiden siirtämiseen eri puolille Gazaa.

Wall Street Journal -lehden mukaan Israelin asevoimat on koonnut ainakin viidestä suuresta pumpusta koostuvan järjestelmän, jolla tunneleihin voidaan syöttää merivettä. Pumput asennettiin marraskuun lopulla noin 1,5 kilometrin päähän Gazan pohjoisosissa sijaitsevasta al-Shatin pakolaisleiristä.

Jokainen niistä pystyy pumppaamaan tunnissa tuhansia kuutiometrejä vettä tunneleihin, mikä täyttäisi Hamasin tunnelit parissa viikossa. Israel kertoi suunnitelmastaan Yhdysvalloille marraskuun alussa.

CSIS-ajatuspajan tutkija Jon Alterman huomauttaa, että suolaveden pumppaamisen seurauksia on vaikea arvioida, sillä itse tunnelijärjestelmän koostumus on osin hämärän peitossa. On lisäksi epäselvää, kuinka nopeasti vesi imeytyisi pois tunnelien lattiasta ja seinistä, ja mikä tämän vaikutus olisi läheisten rakennusten kestävyyteen tai viemäriverkostoon.

🚨 Breaking: First photos of Israel military pumping seawater to flood Hamas' tunnel network 👇

Hamas called the October 7th massacre “Flood of Al Aqsa" operation. They wanted flood, they'll get flood 🌊 pic.twitter.com/9gE5ZAb3Rj

— Dr. Eli David (@DrEliDavid) December 5, 2023