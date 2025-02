Voi käydä ostajalle kalliiksi – näin monen auton kilometrimittaria on peukaloitu

Autodiagnostiikkayritys Carlyn tilastojen mukaan joka kymmenennen suomalaisauton kilometrilukemaa on manipuloitu. Keskimäärin mittaria käännetään taaksepäin jopa 42 000 kilometriä.

Käytettyjen autojen kaupassa kilometrimäärä on yksi suurimmista auton jälleenmyyntiarvoon vaikuttavista tekijöistä, joten ostajalle peukaloitu kilometrilukema voi tarkoittaa jopa tuhansien eurojen ylihintaa.

Yksi suurimmista yksityisautoilijoiden autodiagnostiikan palveluntarjoajista Carly on diagnosoinut yli 60 miljoonaa autoa maailmanlaajuisesti. Yrityksen datan mukaan Pohjoismaissa joka kymmenennessä autossa matkamittaria on manipuloitu näyttämään todellista pienempää kilometrimäärää.

Ostajan näkökulmasta riski on huomattava. Valheellisella mittarilukemalla varustettu käytetty auto on ylihintainen ja tuo usein mukanaan odotettua suuremmat korjauskustannukset.

Erityisesti yksityishenkilöiden välisessä autokaupassa tilanteen korjaaminen jälkikäteen voi olla vaikeaa, sillä sekä myyjän tietoisuutta asiasta että teon tahallisuutta voi olla hankala todistaa.

Kilometrilukemalla voi olla tuhansien eurojen vaikutus käytetyn auton hintaan. Esimerkiksi Suomen suurimman käytettyjen autojen kauppapaikan Nettiauton listauksia tarkastellessa 30 000–50 000 kilometrin mittarilukemalla varustetun vuosimallin 2020 Volkswagen Golfin keskihinta on 21 651 euroa, kun taas 80 000–100 000 kilometrin mittarilukemalla vastaavan auton keskihinta on 18 864 euroa.

Vaikeasti havaittava ongelma

Carlyn kansainvälistymisestä vastaava johtaja Dali Ati toteaa, että ilmiö on vaikeasti todennettavissa ilman apuvälineitä.

– Jokainen ajettu kilometri aiheuttaa kulumista ja laskee auton jälleenmyyntiarvoa. Viime vuosiin saakka auton todellinen mittarilukema on ollut hankala tarkistaa ilman mekaanikon tietotaitoa. Carlyn helppokäyttöisellä laitteella kuka tahansa voi itse tarkistaa kilometrimäärän suoraan auton diagnostiikkaportista, jolloin kaupankäynti on läpinäkyvää ja luotettavaa, hän sanoo tiedotteessa.

Mittarivilppi on laajamittainen ongelma – Pohjoismaissa ilmiö on yhtä yleinen kuin muissa EU-maissa. Matkamittarin lukeman muokkaaminen on nopeaa ja ostajalle vaikeasti havaittavissa. Ajokilometrien muokkaaminen on petos, jos tarkoituksena on huijata autokaupoilla, mutta sen todistaminen oikeudessa voi olla vaikeaa.

– Paras tapa välttyä ikäviltä yllätyksiltä on tarkistaa todelliset ajokilometrit ennen ostopäätöstä, sillä asian todistaminen jälkikäteen voi olla vaikeaa. Autodiagnostiikan avulla ostopäätös tapahtuu todenmukaisten tietojen perusteella ja samalla ostaja välttyy yllättäviltä korjauksilta, toteaa Ati.

– Käytettyjen autojen kaupoilla jokaisen tulisi tarkistaa auton kunto ennen kaupantekoa. Se vie vain muutaman minuutin, mutta voi säästää huomattavasti rahaa ja auttaa välttämään ikäviä yllätyksiä, kuvailee Ati.

Carly on Münchenissä vuonna 2014 perustettu CarTech-yritys, joka antaa autoilijalle pääsyn autonsa piilotettuun tietoon.