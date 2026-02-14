”Vladimir Putinista on tullut sodan orja”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi lauantaina Münchenin turvallisuuskonferenssissa, että sota paljastaa pahuuden muotoja, joita kukaan ei osannut ennakoida, ja mitä pidempään se jatkuu, sitä enemmän resursseja hyökkääjä saa.

– Seuraukset muuttuvat vaarallisemmiksi, aseiden ja itse sodan kehitys muuttuu vaarallisemmaksi, samoin kuin (Vladimir) Putinin kehitys, hän sanoi Ukrinformin mukaan.

Zelenskyi lisäsi, että Putinista on jo tullut ”sodan orja”, eikä hän voi kuvitella elämää ilman sitä.

– Putinin huomio on tällä hetkellä Ukrainassa, eikä kukaan Ukrainassa usko, että hän koskaan vapauttaisi Ukrainan kansakuntaa. Mutta hän ei vapauta myöskään muita Euroopan kansakuntia, koska hän ei voi päästää irti itse sodan ajatuksesta. Hän saattaa pitää itseään tsaarina, mutta todellisuudessa hän on sodan orja, hän sanoi.

Presidentti huomautti, että Venäjän johtaja ei enää elä normaalia elämää.

– Putin ei voi kuvitella elämää ilman valtaa tai vallan jälkeen, eivätkä tavalliset asiat kiinnosta häntä. Putin neuvottelee alueellisista saavutuksista enemmän Pietari I:n ja keisarinna Katariina II:n kanssa kuin kenenkään elävän ihmisen kanssa, Zelenskyi lisäsi.

Zelenskyi pyysi Donald Trumpin hallintoa painostamaan Venäjää enemmän lopettaakseen täysimittaisen hyökkäyksen maahansa – ja ehdotti, että kongressin on ehkä toimittava vahvistaakseen sodanjälkeisiä turvallisuustakeita.

– Olkaa rehellisiä, tänään vain Ukraina puolustaa Eurooppaa. Tänään vain Eurooppa antaa rahaa Ukrainalle ja auttaa Ukrainaa. Tänään vain Yhdysvallat voi pysäyttää Putinin, hän sanoi.

Hän kritisoi Yhdysvaltoja yrityksistä pakottaa ukrainalaiset luovuttamaan alueita Donbasin alueella vaatimatta uhrauksia Kremliltä.

– Näen, että he antavat enemmän merkkejä siitä, että Ukrainan on tehtävä kompromisseja, ei Venäjän. Tämä ei ole oikea kanta, hän sanoi.

Zelenskyi totesi myös, että Putinilla on jäljellä vain vähän aikaa.

– Olen nuorempi kuin Putin, tämä on tärkeää. Hänellä ei ole enää paljoa aikaa.