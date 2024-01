Vladimir Putinin virallinen omaisuus julki: Kaksi huoneistoa, vanha Lada ja peräkärry

Venäjän keskusvaalilautakunta on julkaissut ilmoituksen presidentti Vladimir Putinin taloustiedoista.

Maassa järjestetään presidentinvaalit 15.–17. maaliskuuta. Putinin uudelleenvalintaa pidetään varmana epädemokraattisissa vaaleissa, joissa ei ole todellista kilpailua ehdokkaiden välillä.

Vladimir Putinin kuuden vuoden kokonaistuloiksi palkasta, arvopapereista, sotilaseläkkeestä ja kiinteistömyynnistä kerrotaan 67,6 miljoonaa ruplaa eli noin 694 000 euroa. Vuosituloina tämä tarkoittaa 115 670 euroa.

Presidentin kerrotaan omistavan 77 neliömetrin asunnon Pietarissa, johon kuuluu 18 neliömetrin parkkihalli.

Ilmoituksen mukaan presidentti omistaa vuosimallien 1960 ja 1965 GAZ M21 -ajoneuvot sekä vuosimallia 2009 olevan Lada Niva -maastoauton. Listauksessa mainitaan myös peräkärry vuodelta 1987.

Vladimir Putinilla on kymmenen tiliä, joilla on rahaa yhteensä 54,4 miljoonaa ruplaa eli noin 560 000 euroa. Ilmoituksessa mainitaan myös 230 PJSC-pankin osaketta sekä 153,7 neliömetrin virkakiinteistö Moskovassa. Se sisältää 18 neliömetrin parkkipaikan.

Vladimir Putinin todellinen omaisuus on huomattavasti julkisesti ilmoitettua laajempi. Sen arvon väitetään olevan yli sata miljardia euroa.

LUE MYÖS:

Vladimir Putinin salattua jättiomaisuutta vaaditaan julki – ”hänestä tulisi poliittinen ruumis” (VU 16.1.2022)

Yep, he still has the Lada Niva

(The only thing for which I envy him) https://t.co/N3B75paWKR

— Francis Scarr (@francis_scarr) January 30, 2024