”Vladimir Putinin unelma kääntyi pahimmaksi painajaiseksi”

Tanska on pyytänyt Ukrainan apua kyetäkseen vastaamaan Venäjään liitettyyn droonitoimintaan tärkeiden lentokenttien ja muiden strategisten kohteiden yläpuolella. Myös muun muassa Puola ja Britannia ovat kääntyneet ukrainalaisten asiantuntijoiden puoleen päivittääkseen osaamistaan drooniuhan torjunnassa.

– Ukraina on yhä tunnustetumpi globaali johtaja drooniteknologian kehittämisessä. Maassa on nopeasti kasvava kotimainen drooniteollisuus, jota yli kolme ja puoli vuotta kestänyt täysimittainen sota Venäjän kanssa on vauhdittanut. Se on luonut hedelmällisen ilmapiirin jatkuvalle innovoinnille ja mahdollistanut uusien droonityyppien päivittäisen testaamisen taistelutilanteissa, Atlantic Council -ajatuspajan Ukraine Alert -palvelua johtava Peter Dickinson kirjoittaa.

– Tulokset puhuvat puolestaan. Ukrainan droonit ovat osoittaneet erinomaisuutensa konfliktin etulinjassa ja auttaneet Kiovaa kääntämään tilanteen Mustanmeren taistelussa omaksi edukseen. Ukrainan rajojen ulkopuolella maan pommidroonit iskevät nyt säännöllisesti kohteisiin syvällä Venäjän federaation sisällä, hän toteaa.

Britannia ilmoitti vastikään aloittavansa yhdessä Ukrainan kanssa droonien massatuotannon vahvistaakseen Naton itäistä sivustaa Venäjän hyökkäysuhkaa vastaan. Dickinsonin mukaan Ukraina neuvottelee merkittävästä droonituotantoa koskevasta yhteistyösopimuksesta myös Yhdysvaltojen kanssa.

Ukrainan yhä keskeisempi rooli droonisodankäynnin edelläkävijänä kuvastaa hänen mukaansa Euroopan turvallisuusarkkitehtuurissa tapahtuvaa dramaattista muutosta. Vielä jonkin aikaa sitten Ukrainan asevoimiin suhtauduttiin väheksyvästi, mutta nyt Nato pyrkii monella osa-alueella omaksumaan ukrainalaiset standardit.

– Ukrainan armeija on puolustusteknologisten innovaatioiden kärjessä, mukaan lukien elektroninen sodankäynti, robottijärjestelmät ja kyberturvallisuus. Ei ollut yllätys, että Länsi-Ukrainassa äskettäin järjestetty Defense Tech Valley -esittelytapahtuma houkutteli vähintään 5000 osallistujaa yli 50 maasta, ja läntiset yritykset sitoutuivat yli 100 miljoonan dollarin investointeihin, Dickinson sanoo.

Ukrainan asevoimissa palvelee hänen mukaansa nykyisin lähes miljoona miestä ja naista – suuri osa heistä taisteluissa karaistuneita veteraaneja. Läntisen Euroopan maat ovat suorastaan lohduttoman kaukana tällaisista luvuista.

– Kun Yhdysvallat pyrkii vähentämään rooliaan Euroopan turvallisuuden takaajana, Ukrainan armeija on suurin yksittäinen pidäke laajentumishaluisen Venäjän ja valmistautumattoman Euroopan välillä, hän toteaa.

– Ukrainan uusi asema yhtenä Euroopan johtavista sotilasmahdeista on Venäjän presidentin Vladimir Putinin pahin painajainen. Se on painajainen, jonka hän on itse luonut. Ilman Venäjän imperialistisen aggression vauhdittamaa muutosta tämä sotilaallinen muodonmuutos olisi ollut mahdottomuus.