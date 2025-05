Vladimir Putinin turvatoimet lähtivät käsistä – ”Ei luota edes omiin miehiinsä”

Venäjän kansalle kerrottiin hiljattain uskomaton tarina. Ukrainan osin miehittämälle Venäjän Kurskin alueelle matkanneen diktaattori Vladimir Putinin helikopterisaattueen sanottiin joutuneen Ukrainan lennokkihyökkäyksen keskelle.

Moscow Timesille puhuneet entiset ja nykyiset venäläiset viranomaislähteet kertovat, että Kreml ja turvallisuuspalvelut järjestivät keksityn PR-tempun maalatakseen kuvaa Venäjän hyökkäyssodan omalle kansalle aiheuttamia kärsimyksiä jakavasta ja uhrauksia tekevästä johtajasta.

– Rakkaat venäläiset, katsokaa. Presidentti Putin kärsii itse ja riskeeraa piinattuna jopa oman henkensä. Teidän ongelmanne ovat mitättömiä. Teidän täytyy purra hammasta ja kestää, eräs venäläislähteistä kuvailee helikopterivirityksen tarkoitusta.

Putin oli tuolloin todella Kurskissa. Siihen tarinan totuudenmukainen osa loppuikin. Putinin turvallisuus oli lähteiden mukaan varmistettu viimeisen päälle.

– Kukaan ei ikinä sallisi sellaista rikollista huolimattomuutta – ei edes painajaisunissa, diktaattorin turvatoimista perillä oleva hallituslähde kertoo.

Putin ei lähteiden kertoman perusteella halua ottaa mitään riskejä. Sisäpiiriläisten mukaan totuus Venäjän johtajan elämästä turvatoimien keskellä on päinvastainen kuin se, mitä televisiossa esitetään.

– Pomon turvallisuuden takaamiseksi tehdään yhä enemmän ja enemmän toimia, toinen Venäjän hallituksessa ja Kremlissä aiemmin työskennellyt lähde paljastaa.

Useat samoihin tilaisuuksiin presidentin kanssa tänä vuonna osallistuneet lähteet kuvailevat Putinin turvatoimien suorastaan lähteneen käsistä, ja ulottuvan mukanaolijoiden kulkureitteihin ja terveydentilaan.

– Mistä ihmeestä tässä on kyse? Vielä vuonna 2025 minun on otettava PCR-testi, ja ei vain koronaviruksen, vaan myös akuuttien hengitystieinfektioiden ja flunssan varalta, eräs lähde päivittelee.

Vladimir Putinin tiedetään noudattaneen tiukkaa eristyslinjaa koronaviruspandemian aikana. Tieto siitä, että politiikka on yhä näin kireää on varsin mielenkiintoinen. Presidentin on huhuttu jo pitkään olevan vakavasti sairas. Mitään päteviä todisteita väitteille ei ole löytynyt.

MT:n lähteet kertovat Vladimir Putinin todellisten turvatoimien olevan huomattavasti laajemmat kuin päällepäin näytetään. Jokaiselle diktaattorin matkalle osallistuu satoja viranomaisia useista eri turvallisuuspalveluista.

Lisäksi käytetään vara-autosaattueita, rinnakkaisia reittejä ja jopa hämäyslentokoneita ja -helikoptereita, joilla presidentin todellista matkantekoa salataan.

Venäjän valtiojohdon turvallisuudesta vastaavan FSO:n entinen virkailija Vitali Brizhati kertoo, että Putinin matkat pidetään niin visusti salassa, ettei edes Venäjän tiedustelussa aina tiedetä, missä presidentti milloinkin liikkuu.

– Hän ei luota edes omiin miehiinsä [turvallisuuspalveluissa]. Hän luottaa vain sisäpiiriinsä, Venäjältä maanpakoon lähtenyt Brizhati sanoo.

Vladimir Putinin matkat suunnitellaan useita kuukausia etukäteen. Turvallisuusviranomaiset tutkivat paikat etukäteen ja tekevät suuren määrän suunnitelmia erilaisten tilanteiden varalle.

Putin ei myöskään koskaan lennä yksin. Presidentin lentokonetta valvovat tavallisesti aina hävittäjät.