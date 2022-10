Vladimir Putinin tapaamaa reserviläistä väitetään presidentin omaksi turvamieheksi

Venäjän presidentti Vladimir Putin on Venäjän valtion medioiden mukaan tavannut ensi kertaa liikakannallepanossa asepalvelukseen käskettyjä venäläisiä reserviläisiä. Videon yksityiskohdat ja aiemmat epäilyt presidentin lavastetuista yleisötapaamisista ovat saaneet monet syyttämään tilaisuutta lavastetuksi.

Putinin kerrottiin vierailleen mobilisoitujen koulutuskeskuksessa Rjazanissa. Alla näkyvällä Ria Novostin videolla Putin ja puolustusministeri Sergei Shoigu esimerkiksi tapaavat vastikään palvelukseen astuneeksi väitetyn miehen tuliterässä univormussa ja varusteissa. Putin kättelee miestä lämpimästi ja halaa häntä keskustelun päätteeksi.

Venäläinen oppositiovaikuttaja Mihail Hodorkovski tyrmää uutiskuvina maailmalle levitetyn tapaamisen Twitterissä. Hänen mukaansa kyseessä on oikeasti presidentin turvamies.

– ”Mobilisoitu” mies on kaksi viikkoa karanteenissa ollut FSO:n [valtiojohdon suojelusta vastaava viranomainen] työntekijä, joka on puettu moderniin maastopukuun, hän lataa.

Koronapandemian aikana entistä eristäytyneemmän Vladimir Putinin on epäilty lavastaneen monia viime aikojen julkisista esiintymisistään. Sosiaalisessa mediassa on esimerkiksi kiinnitetty huomiota siihen, että presidentin eri tilaisuuksissa otetuissa yhteiskuvissa on jo pitkään vilahdellut samoja henkilöitä, mutta eri rooleissa. Presidentti on noudattanut pitkään äärimmäisen tiukkoja koronavarotoimia.

Rjazanin vierailun kohdalla huomiota on herättänyt myös videolla näkyvien sotilaiden uudenkarhea ja virheetön varustus. Se eroaa merkittävästi mobilisoitujen itse ympäri Venäjää kuvaamilla videoilla näkyvästä todellisuudesta. Venäläisten reserviläisten tiedetään myös joutuvan hankkimaan itse ison osan varusteistaan Ukrainan sotaan.

RIA Novosti: "Putin chatted with a mobilised man, shook his hand and hugged him" The "mobilised" man is a two-week quarantined FSO employee, who has been given a modern camouflage beforehand. How the real mobilisers look and what they wear you can see in the next tweet. https://t.co/gEn8MK2mQQ

Putin met with a wounded soldier who, by a strange coincidence, was also a factory worker he previously met. pic.twitter.com/hz4q2EJzFx

Here's Putin celebrating Christmas in 2017 with 'ordinary people'. Weirdly, these same ordinary people have appeared in a lot of previous media ops with Putin. https://t.co/NkEs1QZk6P

Considering mobilized Russians are crowdfunding for underwear and shoes, major Potemkin village vibes here pic.twitter.com/JWEeQxjaw4

Russian President Putin visited a military training ground in the Ryazan Oblast of Russia, where he was shown the gear that draftees that will be sent to Ukraine are *supposed* to be equipped with.

He also fired an SVD semi-automatic marksman rifle at the shooting range. pic.twitter.com/UfIXvQTJsC

— Status-6 (@Archer83Able) October 20, 2022