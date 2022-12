Vladimir Putinin suuri valhe – Professori: Miksi tähän ei puututa?

Venäjän aloittama raaka hyökkäyssota on saanut amerikkalaisprofessori Stephen Sestanovichin mukaan länsimaat antamaan Ukrainalle yhä mittavampaa sotilaallista, taloudellista, diplomaattista ja moraalista tukea. Venäjälle asetettuja pakotteita on viime kuukausien aikana moneen otteeseen kiristetty, Kremlin ydinaseuhkailu on tuomittu ja lukemattomat sen esittämät valheelliset väitteet on osoitettu vääriksi.

Tästä poikkeuksellisesta yksituumaisuudesta huolimatta läntisillä johtajilla ei ole ollut juuri mitään sanottavaa niistä omituisista teorioista, jolla Vladimir Putin ”sotilaallista erikoisoperaatiotaan” perustelee, Sestanovich sanoo yhdysvaltalaisessa Foreign Policy -lehdessä. Putin on toistuvasti selittänyt Venäjän olevan sodassa koko läntistä maailmaa vastaan ja käyvän täysimittaista selviytymistaistelua, jota sillä ei yksinkertaisesti ole varaa hävitä.

Jättäessään miltei tyystin huomiotta nämä Putinin lausunnot länsi menettää Sestanovichin mielestä ratkaisevan tilaisuuden herättää venäläisten keskuudessa epäilyksiä koko Ukraina-operaation mielekkyydestä.

– Sisäisen hajaannuksen edistäminen niin tiukasti kontrolloidussa maassa on vaikeaa, mutta vaikeneminen päästää Putinin liian helpolla, hän toteaa.

Stephen Sestanovich on Columbian yliopiston kansainvälisten suhteiden professori ja Council on Foreign Relations -ajatushautomon vanhempi tutkija. Hän toimi 1997–2001 Yhdysvaltain kiertävänä suurlähettiläänä entisen Neuvostoliiton alueella.

”Hän valehtelee teille”

Vladimir Putin on perustellut sotaansa monin eri tavoin puhuen paljon Venäjän historiallisesta tehtävästä, etnisestä identiteetistä ja sivilisaatiosta, mutta hänen kaikki perustelunsa ovat Sestanovichin mukaan vähitellen sulautuneet yhdeksi apokalyptiseksi kertomukseksi.

– Putinin mukaan länsi pyrkii ”tuhoamaan” Venäjän. Hän ei tarkoita vain jokapäiväistä kovaotteista kilpailua sotilaallisesta ja taloudellisesta edusta, vaan väittää, että länsimainen eliitti on ”aina haaveillut” Venäjän pirstomisesta osiksi, sen kansojen usuttamisesta toisiaan vastaan ja niiden tuomitsemisesta ”köyhyyteen ja sukupuuttoon”, Sestanovich sanoo.

Nämä väitteet eivät esiinny vain Venäjän presidentin puheenvuoroissa, vaan niitä kaiuttavat lukuisat Kremlin propagandistit ja jopa monet akateemisen taustan omaavat venäläiset tutkijat. Niin absurdeja kuin väitteet Venäjän tuhoamiseen tähtäävistä aikeista ovatkin, olisi Sestanovichin mielestä virhe olla ampumatta niitä alas varsinkaan tilanteessa, jossa hyökkäyssota takkuaa ja siitä maksettava hinta nousee.

– Länsimaiden hallitusten tavoitteena ei ole hajottaa Venäjää palasiksi, tehdä siitä ”siirtomaata”, takavarikoida sen ydinasevarastoja, ”anastaa” sen luonnonvaroja eikä ”kieltää” sen kulttuuria ja taidetta. Viestin ei tarvitse olla lempeä eikä valtiomiesmäinen. Parempi, että se on liian yksinkertainen sivuutettavaksi ja unohdettavaksi: Kun Putin sanoo, että Venäjän eloonjääminen on uhattuna, hän valehtelee teille, Sestanovich toteaa.