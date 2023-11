Vladimir Putinin Suomi-oligarkki Arkadi Rotenberg on Venäjän jättihankkeen takana Ukrainassa

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin läheisimpiin ystäviin kuuluva oligarkki Arkadi Rotenberg on Moskovan suuren rautatiehankkeen takana Ukrainassa, Radio Free Europen selvitys paljastaa.

Venäjän havaittiin lokakuussa aloittaneen rautatien rakentamisen miehitetystä Ukrainan Donetskista kohti vallattua Mariupolin kaupunkia. Tämän arvioitiin ensin liittyvän Venäjän joukkojen huollon varmistamiseen eteläisessä Ukrainassa.

Venäjän osaksi miehittämän Ukrainan Zaporizzjan alueen nukkejohtaja Jevgeni Balitski paljasti kuitenkin tällä viikolla, että kyse onkin tätä laajemmasta hankkeesta, jossa pyritään luomaan pitkä maakuljetusyhteys Venäjän Donin Rostovista aina Krimille asti. Näin saataisiin vaihtoehtoinen reitti manner-Venäjää ja Krimiä yhdistävälle Kertsinsalmen sillalle. Se on ollut toistuvien Ukrainan iskujen kohteena.

Uusi rautatie etenisi Donin Rostovista Taganrogiin ja sieltä miehitetyn Mariupolin kautta Berdianskiin ja Melitopoliin.

RFE:n selvityksen perusteella rautatietä rakentaa Almaz-niminen yhtiö. Arkadi Rotenbergin omistama Dorogi i Mosti (suom. tiet ja sillat) osti 50 prosenttia Almazista syyskuussa. Dorogi i Mosti on aiemmin ollut osa Rotenbergin omistamaa Mostotrestiä, joka tunnetaan muun muassa eräänä Kertsinsalmen sillan rakentajista. Yhtiö pantiin läntisille pakotelistoille siltahankkeen takia.

Yhtiö on nykyisin osa Rotenbergin ja venäläisen VEB-pankin omistamaa Natsproektstroi-yritysrypästä. Siihen kuuluu Venäjän suurimpia rautateiden ja maanteiden rakennusyhtiöitä.

RFE:n tutkiva toimittaja Mark Krutov kertoo X-palvelussa, ettei Almaz ole vastannut uutta rakennushanketta koskeviin kommenttipyyntöihin.

”Valtion tilausten kuningas”

Arkadi Rotenberg on hyötynyt valtavasti läheisestä suhteestaan Venäjän diktaattoriin. Itsenäisen venäläisen Proektin mukaan Rotenbergista ja hänen lähipiiristään on tullut Kremlin avustuksella miehitetyn Krimin suurin lomakohteiden omistaja. Rotenberg on myös väittänyt julkisuudessa olevansa Vladimir Putinin Mustanmeren jättipalatsin oikea omistaja.

Suomessa Rotenberg on tullut aikanaan tunnetuksi yhtenä jääkiekkojoukkue Jokereiden ja Hartwall Areenan omistajista.

Arkadi Rotenbergia on tituleerattu jo vuosia sitten Venäjän ”valtion tilausten kuninkaaksi”. Venäjän Forbesin mukaan Rotenbergin StroiGazMontazh-rakennusyhtiö sai esimerkiksi vuonna 2015 valtion tilauksia peräti 555 miljardin ruplan eli noin 6,7 miljardin euron edestä. Kolmantena silloisella listalla oli Suomen kansalaisuuden omaava Putinin lähipiiriläinen ja toinen Jokerit-oligarkki Gennadi Timtshenko. Hänen Novatek-yhtiönsä oli saanut valtion tilauksia 1,9 miljardilla eurolla.

A month ago, it was revealed that Russia is building the new railway line from Donetsk to Mariupol. It was thought that the goal is just to secure the supply line of the southern front.https://t.co/FynIrejodH — Mark Krutov (@kromark) November 7, 2023