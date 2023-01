”Vladimir Putinin sotapolku johtaa takaisin pisteeseen A”

Pitkän sodan voittaminen edellyttää amerikkalaistutkija Michael Kimmagen ja venäläistutkija Maria Lipmanin mielestä laajamittaista mobilisointia. Positiiviset tavoitteet ja selkeästi määritellyt päämäärät ovat heidän mukaansa tie voittoon, kuten Yhdysvaltain presidentin Franklin Rooseveltin toiminta toisen maailmansodan aikana osoitti.

Vladimir Putin on toiminut aivan toisin, he sanovat. Venäjän presidentti aloitti ensin hyökkäyssodan Ukrainan alistamiseksi ja on vasta sen jälkeen pyrkinyt mobilisoimaan venäläisen yhteiskunnan. Hän on määritellyt sodan ”sotilaalliseksi erikoisoperaatioksi” ja esittänyt sille perusteita ja tavoitteita, jotka näyttävät muuttuvan kaiken aikaa.

Vaikka moni pitää sotaa täydellisenä epäonnistumisena, tutkijakaksikko ei usko Putinin hallinnon olevan romahduksen partaalla. Sota on auttanut Putinia kiristämään otettaan venäläisestä yhteiskunnasta, tiivistämään eliitin rivejä ja vahvistamaan sisäpoliittista asemaansa.

– Venäjän presidentti ei voi enää tukeutua maineeseensa ulkopoliittisena nerona, joka kykeni vuonna 2014 kaappaamaan Krimin Ukrainalta ja tekemään vuonna 2015 Venäjästä vakavasti

otettavan toimijan Lähi-idässä. Hän on sen sijaan keskittynyt militarisoimaan valtiota, puhdistamaan niitä, jotka ovat hallinnon kanssa avoimesti eri mieltä sodasta, ja lietsomaan

militanttia länsivastaisuutta laajojen kansanryhmien keskuudessa, Kimmage ja Lipman sanovat Foreign Affairs -lehdessä.

Michael Kimmage on historian professori ja German Marshall Fundin vieraileva tutkija. Maria Lipman toimii vierailevana tutkijana George Washington -yliopistossa.

Kohti umpikujaa

Venäjällä vallitsee nyt Kimmagen ja Lipmanin mukaan sota-ajan putinismi, joka on aiempaa putinismia sortavampi ja joustamattomampi: emme saa hävitä, emme saa luovuttaa, emme voi myöntää tappiota emmekä antaa minkään uhata nykyhallinnon asemaa.

Tälle sota-ajan putinismille on heidän mukaansa leimallista se, että menestystä ei enää saavuteta, vaan sitä korvaa menestyksen narratiivi, joka on täydessä ristiriidassa vallitsevan todellisuuden kanssa. Kreml ei enää edes yritä kuvata Venäjää nousevana mahtitekijänä, vaan pikemminkin eräänlaisena valtiolinnoituksena.

– Tämä selittää kiihdytetyn mediakampanjan, jolla tavoitellaan lisää tukea sodalle sen tosiasian peittämiseksi, että Putin on sitonut Venäjän pitkään pysähtyneisyyden aikaan. Eristäminen ja pakotteet vahvistavat Venäjän taloudellista ja teknologista taantumista. Kukaan ei tiedä, miten kauan Putin voi tasapainoilla tällä trapetsilla, he sanovat.

– Putinin sotapolku ei johda pisteestä A pisteeseen B, vaan se on kiertotie, joka johtaa pisteestä A takaisin pisteeseen A. Sota-ajan putinismi on hienosäädetty epäonnistumisen välttämiseksi, mutta kaikki siinä näyttää vievän kohti umpikujaa, he toteavat.