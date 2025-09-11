Vladimir Putinin salaisuus paljastui: Johtaa Venäjää kolmesta identtisestä huoneesta

Venäjän presidentti Vladimir Putin johtaa maata kolmesta täsmälleen samanlaisesta neuvotteluhuoneesta, kertoo uutuuskirja.

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n mukaan nämä kolme huonetta sijaitsevat eri puolilla Venäjää. Putinin bunkkerit ne on rakennettu mittatilaustyönä identtisiksi siten, että jopa kaksipäisen kotkan kaiverruksella varustettu kynäteline on samassa kohdassa presidentin pöydällä.

Mikään ikkunattoman huoneen yksityiskohdista ei anna vihjettä siitä, missä Putin saattaisi olla.

Pian neljännesvuosisadan Venäjää johtanut Putin ei suostu käyttämään kännykkää ja hyvin harvoin Internetiä. Hän pitää kokouksensa videon välityksellä suljetulla yhteydellä. Edes Putinin lähimmät virkamiehet eivät monesti tiedä, miltä maan 11 aikavyöhykkeestä heidän ylipäällikkönsä soittaa.

Kreml saattaa kertoa Putinin matkustavan jonnekin, ja lähettää sitten tyhjän autosaattueen lentokentälle, josta starttaa harhautuskone ilmaan. Tämän jälkeen Putin ilmestyy videoneuvotteluun teeskennellen olevansa jossain, missä ei ole.

The Times on julkaissut otteita Drew Hinshaw’n ja Joe Parkinsonin uudesta teoksesta Swap: A Secret History of the New Cold War. Kirja syventyy Putinin juoneen siepata ja pidättää amerikkalainen toimittaja Evan Gershkovich tekaistujen vakoilusyytteiden perusteella, jotta häntä voitaisiin käyttää vankien vaihdossa. Gershkovich vapautui viime vuoden kesällä viruttuaan venäläisvankilassa 16 kuukautta.