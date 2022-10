Näin Vladimir Putinin salarakkaalle järjestettiin jättiomaisuus, Suomi-oligarkki mukana

Venäjän presidentti Vladimir Putinin salatuksi puolisoksi uskotulle entiselle olympiavoimistelija Alina Kabajevalle, 39, on hoidettu presidentin lähipiiriläisten kautta massiivinen kiinteistöomaisuus. Lisäksi Putinin tunnetut oligarkkitoverit ovat järjestäneet Kabajevan käyttöön niin sveitsiläisen luksushuvilan kuin massiivisen huvijahdinkin.

Asia ilmenee venäläisen oppositiovaikuttaja Mihail Hodorkovskin perustaman tutkivan journalismin hanke Dossierin selvityksestä (video alla). Siitä uutisoi tässä Meduza.

Muun muassa miljardööri Gennadi Timtshenko mainitaan jutussa. Putinin tiettävästi 1990-luvulta lähtien tunteneella Timtshenkolla on myös Suomen kansalaisuus. Jokerit-kaupoista Suomessa tunnetun Timtshenkon väitetään palvelleen Venäjän presidentin tapaan neuvostoaikaan KGB:ssä. Hän on kuitenkin aina kiistänyt tiedustelu-uransa.

Timtshenkoa kutsutaan jutussa erääksi Putinin ”ihmislompakoista”. Hän on selvityksen mukaan antanut Alina Kabajevalle asunnon Pietarista. Putinin lapsuudenystävä ja toinen väitetty presidentin varojen hallinnoija Peter Kolbin on taas lahjoittanut peräti kaksi arvoasuntoa Moskovasta Kabajevan isoäidille Anna Zatsepilinalle.

Venäjän virallisen Roreestr-rekisterin tietojen perusteella Kabajeva omistaa yhdessä isoäitinsä ja sisarensa kanssa peräti kymmenen asuntoa Moskovassa ja Pietarissa sekä loma-asuntoja Moskovan alueella ja Sotshissa. Kiinteistöomaisuuden arvoksi arvioidaan noin 2,5 miljardia ruplaa eli yli 40 miljoonaa euroa.

Omaisuuden sanotaan tulleen todellisuudessa Venäjän presidentiltä. Oligarkit ovat toimineet välikäsinä.

Ylellistä elämää

Wall Street Journalin huhtikuussa julkaiseman artikkelin mukaan Alina Kabajeva on myös viettänyt runsaasti aikaa Genevenjärvellä Sveitsissä sijaitsevalla luksushuvilalla. Jutun mukaan huvila on varustettu helikopterikentällä. Alueen ainoa tällainen helikopterikenttä on selvityksen mukaan Gennadi Timtshenkon omistaman Villa Hauteriven alueella sijaitsevan kartanon lähellä. Osa kiinteistökokonaisuudesta oli keväällä 2022 myynnissä 75,5 miljoonan dollarin eli noin 77,5 miljoonan euron hintaan.

Samassa WSJ:n artikkelissa kerrottiin, että Yhdysvaltain hallinto päätti keväällä aivan viime hetkellä peruuttaa Kabajevalle kaavaillut pakotteet. Niiden arvioitiin tuolloin olevan ”niin henkilökohtainen isku” Vladimir Putinille, että ne vaikeuttaisivat Washingtonin ja Moskovan suhteita entisestään. Verkkouutiset kertoi asista tässä jutussa.

Dossierin tarkastamien julkisesti saatavilla olevien seurantatietojen perusteella Sveitsin kiinteistöllä on käynyt vuoden 2016 jälkeen viisi yksityishelikopteria. Neljää niistä operoi venäläisasiakkaiden palvelemisesta tunnettu yritys. Kabajevan henkilökohtaisesti tunteva nimettömänä pysyttelevä lähde kuvailee Dossierille Putinin väitetyn salarakkaan lentävän helikopterilla ”kirjaimellisesti Timtshenkon ovelle”.

Alina Kabajevan uskotaan myös käyttäneen Šeherazade-superjahtia. Valtava jahti kuuluu paperilla venäläismiljardööri Eduard Hudainatatoville. Oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin korruptionvastaisen FBK-säätiön selvityksen mukaan alus on kuitenkin todellisuudessa presidentti Putinin.

Selvityksen perusteella Alina Kabajeva saapui esimerkiksi loppuvuodesta 2020 Milanoon samaan aikaan FBK:n aiemmin paljastamien Šeherazaden miehistöön kuuluvien Venäjän presidentin turvamiesten kanssa.

Verkkouutiset kertoo mediatietojen mukaan liki 600 miljoonaa euroa maksaneesta aluksesta ja muista presidentin huvijahdeista lisää tässä jutussa. Dossierin aiemmin julkaiseman tutkimuksen mukaan presidentti sai aluksen joukolta venäläisiä oligarkkeja. Gennadi Timtshenkon kerrotaan johtaneen rahankeruuta alushanketta varten.

Erikoinen järjestely

Dossierin tietojen perusteella mediayhtiö National Media Groupin (NMG) hallituksen puheenjohtajana nykyisin toimivalla Alina Kabajevalla näyttää myös olevan rooli Kremlin eliitin yritysjärjestelyissä.

Vladimir Putinin rahamies Peter Kolbinin poika Vladimir Kolbin oli selvityksen mukaan avainasemassa laina- ja yrityskauppajärjestelyssä, jossa NMG:lle järjestettiin varoja STS-kanavan ostoon vuonna 2018. NMG osti kanavan yhdessä VTB-pankin kanssa 18 miljardilla ruplalla eli noin 300 miljoonalla eurolla.

Peter Kolbin menehtyi alkuvuodesta 2018. Vladimir Kolbinin sanotaan ottaneen sen jälkeen isänsä ”liiketoimet” hoitaakseen.

Vladimir Kolbin toimi välikätenä järjestelyssä, jossa hän osti ensin 23 miljardilla ruplalla Venäjän suurimman vakuutusyhtiö Sogazin osakkeita Gennadi Timtshenkon tyttären omistamalta yritykseltä ja myi ne sitten Sogazille 55 miljardilla ruplalla. Pian tämän jälkeen Kolbin antoi henkilökohtaisesti 12,3 miljardin ruplan eli yli 200 miljoonan euron lainan National Media Groupille ja VTB:lle osakkeiden ostoa varten. Laina annettiin päivää ennen STS-kauppaa. VTB myi myöhemmin osuutensa kanavasta NMG:lle.

Alina Kabajevalla ja Vladimir Putinilla on amerikkalaisviranomaisten tietojen mukaan ainakin kolme yhteistä lasta. Hän on toiminut urheilu-uransa jälkeen myös esimerkiksi kansanedustajana. Kabajevaa on syytetty Venäjän presidentin salatun omaisuuden piilottelusta ulkomailla.

Verkkouutiset kertoo alta löytyvissä jutuissa Venäjän presidentin toisen väitetyn salarakkaan Svetlana Krivonogihin selittämättömästä jättiomaisuudesta ja presidentin paperilla varattoman ex-vaimo Ljudmila Shkrebneva-Putinan ylellisestä elämästä Ranskassa.

