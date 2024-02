Vladimir Putinin mukaan Ukrainan miehitetyt alueet integroidaan Venäjään

Vladimir Putin sanoi The Kyiv Independentin mukaan, että seuraavan kuuden vuoden aikana miehitettyjen alueiden ”täytyy saavuttaa Venäjän taso” kehittymällä tietyillä ”avainalueilla”.

Lehden mukaan puhe maalasi ruusuisen kuvan niin kutsutusta integraatioprosessista, jossa Putin väitti sosioekonomisen kehityksen olevan hyvässä vauhdissa miehitetyillä alueilla.

Hän kehotti myös venäläisiä pankkeja olemaan ilman huolta lännen pakotteista.

– Mitä siinä on pelättävää? Meidän on mentävä näille (Ukrainan) alueille aktiivisemmin ja työskenneltävä siellä, Putin sanoi kohdistaessaan sanansa rahoituslaitoksille.

Venäläiset tiedotusvälineet raportoivat 1. helmikuuta, että turkkilaiset pankit olivat sulkemassa tilejä venäläisten yritysten kanssa Yhdysvaltain pakotteiden uhan vuoksi.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden allekirjoitti 22. joulukuuta 2023 määräyksen, jolla määrätään pakotteita Venäjän sotatoimiin osallistuville rahoituslaitoksille.

Institute for the Study of War-ajatushautomon analyytikoiden mukaan Putinin lausunnot osoittavat, että hän valmistautuu jatkamaan sotaa Ukrainassa pitkällä aikavälillä.

– Venäjä on aloittamassa pitkän aikavälin suunnitelmia eikä tämä ennakoi alueellisia myönnytyksiä, ISW totesi.

Putin on ilmaissut halukkuutensa ryhtyä rauhanneuvotteluihin ja luopuisi vastustuksesta Ukrainan liittymiselle Natoon vastineeksi Ukrainan miehittämien alueiden hallinnasta.

Venäjän miehittämät alueet muodostavat noin 18 prosenttia Ukrainan alueesta. Kiova on sanonut, että minkä tahansa rauhansuunnitelman ehtona on Venäjän täydellinen vetäytyminen Ukrainan alueelta.