Vladimir Putinin mahdollinen seuraaja – ”vajonnut salaliittoteorioiden hulluuteen”

Venäjän federaation turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrušev on presidentti Vladimir Putinin lähipiirin jäsen. Hän seurasi Putinia turvallisuuspalvelu FSB:n johtajana vuosina 1999–2008 ja on entisenä KGB-miehenä Venäjän turvallisuuspalvelutaustaisten valtaryhmittymän eli silovikkien johtohahmo. Häntä on myös joskus tarjottu kovan linjan ehdokkaana Putinin seuraajaksi.

Professori Mark Galeotti on käynyt läpi Patruševin antamaa haastattelua hallintoa lähellä olevalle aikauslehdelle Argumenty i fakty (AiF). Hän sanoo, että haastattelu osoittaa Patrushevin ”vajonneen salaliittoteoriahulluuteen”.

Patruševin mukaan vuosisatoja muuttumattomana pysyneet anglosaksit haluavat ”ihmisoikeuksien, vapauden ja demokratian” kaapuun verhoutuneena murskata ”suvereenit valtiot”. Tosiasiassa he ajavat vain ”kultaisen miljardin” etua, jossa muiden tehtävä on raataa tämän etuoikeutetun osan hyväksi.

– Hän ei ainoastaan tyypilliseen tapaan rodullisesti profiloi nuo ilkeät ”anglosaksit”, vaan heittää kehiin väsyneen salaliittoteorian ”kultaisesta” miljardista, jonka mukaan olemassa on salainen ja tarkoituksellinen suunnitelma rikastuttaa eliitti muiden kustannuksella, Galeotti kommentoi, ja jatkaa:

– Toki joku voisi väittää, että se on monella tapaa markkinakapitalismin luonnon logiikka, mutta tämän esittäminen (a) harkittuna salaliittona ja (b) jonakin, mitä venäläiset eivät itse innokkaasti haluaisi, jos saisivat, on varsin kaukaa haettua jopa Nikolai Patruševilta.

Patruševin mukaan Isoa-Britanniaa ja Yhdysvaltoja kontrolloivat Lontoon ja Wall Streetin ”pohatat” haluavat vallanhimossaan luoda maailmaan talous- ja ruokakriisin rajoittamalla viljan, lannoitteiden ja energian saatavuutta.

– Yhdysvallat ja Iso-Britannia (Patruševin maailmassa ei ole kunnon venäläisvastaista salaliittoa, johon britit eivät kuuluisi) luovat globaalin talouskriisin estämällä viljan, lannoitteiden ja energian saannin. Öö, eikö juuri Venäjä ole lukinnut Mustanmeren, tuhonnut Ukrainan infrastruktuurin ja päättänyt rajoittaa energian tarjontaa? ihmettelee Galeotti.

Lisäksi Patrušev väittää, että ”joidenkin asiantuntijoiden mukaan” koronavirus kehitettiin Yhdysvaltain puolustusministeriön biolaboratorioissa suurten monikansallisten lääkeyhtiöiden tukemana ja ”Soros–Clinton–Rockefeller–Biden”-kollektiivin rahoittamana.

Galeotti sanoo historiantutkijana olevansa järkyttynein siitä, että Patruševin mukaan ”historiallinen totuus” on Venäjän puolella, ja että vain Venäjän armeijalla on ”myötätunnon etuoikeus, kuten kenraali [Nikolai] Skobelev] sanoi” ja sen ”toimintaa määrittävät keskeisinä yhdistävinä ideoina myötätunto, oikeus ja arvokkuus”.

Galeotti huomauttaa, että tsaarinaikainen kenraali Skobelev oli vastuussa Geok-Tepen verilöylystä nykyisessä Turkmenistanissa vuonna 1881. Venäläiset teurastivat sapelein ainakin 8000 naista, lasta ja vanhusta. Arviot koko lahtauksen mittaluokasta vaihtelevat kymmenistä tuhansista 150 tuhanteen. ”Myötätuntoisen” Skobelevin periaate oli, että mitä enemmän julmuutta, sen pidempi rauha.

– Hmm, ehkä Skobelev onkin parempi esimerkki Venäjän toiminnasta Ukrainassa, kuin Nikolai Patrušev tajuaakaan, myöntää Galeotti.

Patruševin näkemys koulutuksesta on ”monoliittinen, Kreml-johtoinen, nationalistinen, statistinen ja triumfalistinen”, kuten Galeotti kuvailee.

Patruševin mukaan ”tärkeintä on herättää uudelleen historialliset traditiot ja venäläisten perinteiset henkiset ja moraaliset arvot”. Valtion tulee luoda ”järjestelmällinen kasvatus- ja koulutusjärjestelmä”, joka muokkaa kansalaista ja tekee hänestä tällaiset arvot omaava isänmaanystävä ja kansalainen.

Yhteenvetona professori Galeotti kirjoittaa, että Patrušev on ”jälleen onnistunut yllättämään” hänet uusilla salaliittoteorioiden kerroksilla.

– Pelkään tosin, että toisin kuin enemmistö kyynisistä venäläisistä propagandisteista, tämä älykäs ja aikaansaava ihminen oikeasti uskoo hänen nykyiseen analyysiinsä maailman tapahtumista.

Galeotti pitää Patruševia Venäjän vaarallisempana miehenä, kuten hän on tämän omassa podcastissaan nimennyt.

– Ja kyseessä on mies, joka on käytännössä Putinin turvallisuusneuvonantaja. Loistavaa.

As I continue to follow Secretary of the Security Council Nikolai Patrushev’s, descent into conspiracy theory lunacy, he gave an interview with AiF about the ‘special operation’ in Ukraine. A short thread on the 'high'lights. 1/https://t.co/TjXC8olmmn

— Mark Galeotti (@MarkGaleotti) June 1, 2022