Vladimir Putinin kaartissa suuri muutos – Rosgvardijasta entistä sotilaallisempi

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin allekirjoitti helmikuussa asetuksen, joka vahvistaa kansalliskaarti Rosgvardijan asemaa ja keskittää sen komentorakennetta. Asiantuntijan mukaan muutos tekee siitä luonteeltaan entistä ”sotilaallisemman” sisäisen turvallisuuden joukon.

Venäjän politiikan tuntija Kirill Shangaiski arvioi Riddle Russia -sivuston artikkelissaan, ettei Rosgvardija ole muuttumassa uudeksi suureksi turvallisuusvirastoksi, mutta sen sotilaallinen luonne vahvistuu. Asevoimien haastajaa kaartista ei myöskään tule.

Putinin asetuksessa Rosgvardijan päämaja määritellään erilliseksi komentorakenteeksi. Samalla keskitettiin joukkojen johtamista ja vahvistettiin kansalliskaartin asemaa Venäjän turvallisuusjärjestelmässä.

Rosgvardija perustettiin vuonna 2016 sisäiseksi turvallisuusjoukoksi. Sen tehtäviin kuuluvat muun muassa mielenosoitusten valvonta, tärkeiden valtionkohteiden suojaaminen sekä aselupien valvonta. Suoraan Venäjän presidentinhallinnon alaisuudessa olevaa joukkoa on tituleerattu alusta asti ”Putinin kaartiksi”. Sen johtajana toimii Vladimir Putinin pitkäaikainen lähipiiriläinen ja diktaattorin entinen henkivartija Viktor Zolotov.

Monet asiantuntijat ovat arvioineet, että kaartin keskeisin tehtävä on suojata Kremliä sisäisiltä uhkilta ja torjua niin kutsuttuja ”värivallankumouksia”. Venäjän sisäministeriön alaisista puolisotilaallisista joukoista alun perin kasatun kaartin vahvuuden lasketaan olevan 300 000-400 000 miehen luokkaa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on Kirilii Shangaiskin mukaan muuttanut Rosgvardijan roolia merkittävästi. Joukkoja on käytetty miehitetyillä alueilla esimerkiksi ratsioihin, tarkastuspisteiden ylläpitoon ja sabotaasin torjuntaan. Kovaan sotaan liian kevyesti varustettujen ja kehnosti valmistautuneiden Rosgvardijan joukkojen on raportoitu kärsineen kovia tappioita sodan alkuvaiheessa.

Shangaiskin mukaan sota on nopeuttanut kaartin roolin muutosta.

– Rosgvardija on kehittymässä kohti sotilaallisempaa ja keskitetymmin johdettua turvallisuusjoukkoa, hän kirjoittaa.

Samalla se säilyttää kaksijakoisen luonteensa: paperilla se on hallinnollinen turvallisuusvirasto, mutta käytännössä yhä enemmän suoraan Putinin käskyvallassa oleva puolisotilaallinen joukko.

Analyysin mukaan Rosgvardija voi tulevaisuudessa kehittyä jalkaväkipainotteiseksi kevyeksi turvallisuusjoukoksi, jonka tehtävänä on pitää sisäinen turvallisuus tiukasti Kremlin hallinnassa.

– Se voi kehittyä voimaksi, jonka tehtävänä on varmistaa, että kotimaan turvallisuus pysyy lujasti Vladimir Putinin kontrollissa, Shangaiski arvioi.