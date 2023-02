Vladimir Putinin ex-liittolaisen täyskäännös: Venäjällä ei ole mitään jäljellä

– Melkein vuosi sitten alkoi sota, jota ei tarvinnut kukaan muu kuin Vladimir Putin. Sota, joka vaatii useita ihmishenkiä joka päivä. Tälle ei näy loppua. Voimme päinvastoin havaita, kuinka verinen vauhtipyörä vain kerää lisää voimaa, Robert Shclegel toteaa.

– Tästä sodasta ei seuraa mitään hyvää ja sen seuraukset ovat jo nyt katastrofaaliset, hän jatkaa.

Schlegel vaatii Twitterissä loppua Ukrainan sodalle eikä säästele sanojaan Venäjän diktaattorista. Lausunnot ovat kaukana miehen entisestä elämästä Venäjän duuman jäsenenä ja kovan luokan putinistina.

Kremlin pyörittämää Nashi-nuorisojärjestöä on kutsuttu toisinaan ”Putin-nuoriksi”. Nashin viestintää johtanut Schlegel julisti aikanaan ylpeänä järjestönsä olleen Viroon vuoden 2007 patsaskiistan aikana kohdistuneiden laajojen kyberhyökkäysten takana. Iskut olivat osa laajaa Venäjän tiedustelun vaikuttamisoperaatiota, jolla pyrittiin horjuttamaan Viroa.

Nashi julkaisi tuolloin tapahtumista propagandavideon, jonka länsivastaisia kauhukuvia Vladimir Putinin Kreml yhä toistaa.

– He ovat halunneet tuhota meidän jo tuhat vuotta. Ja tuhannen vuoden ajan he ovat epäonnistuneet. Siksi he ovat varsin vihaisia. Olemme joutuneet pelastamaan heidät itseltään uudestaan ja uudestaan. Sen sijaan, että he kiittäisivät meitä, he sylkevät kasvoillemme. Tämä on kuitenkin nyt ohi, Schlegelin ääni julistaa videolla.

Nashi-työstä seurasi nousujohteinen ura, joka eteni Venäjän duumaan asti. Schlegel toimi kansanedustajana vuosina 2007-2016. 23-vuotias aktivisti oli parlamenttiin noustessaan nuorin duuman jäsen.

Hän tuli nopeasti tunnetuksi muun muassa Internetin sensuurin puolestapuhujana. Kansanedustaja valittiin myös ”Putinin puolueena” tunnetun Yhtenäisen Venäjän puoluehallitukseen.

Süddeutsche Zeitung vuonna 2019 julkaisemassa artikkelissa kerrattiin Saksan kansalaisuuden tuolloin saaneen Shlegelin vaiheita. Miehellä kerrottiin olevan kytköksiä Saksan CDU- ja AfD-puolueisiin. Artikkelissa vihjattiin myös kytköksistä Venäjän tiedusteluun. Schlegelin palkannut saksalainen IT-alan yritys hyllytti hänet tehtävistään jutun takia ja käynnisti selvityksen ex-kansanedustajan kytköksistä.

Äärilinjan poliitikkona esiintynyt Schlegel on kertonut medialle näkemystensä muuttuneen vuosien saatossa. Kremliä hän ei kuitenkaan ole suoraan kritisoinut. Nyt Vladimir Putinin entinen liittolainen kuitenkin suorastaa ryöpyttää Venäjän johtajaa ja sotaa antaumuksella sekä kiittelee oppositiohahmoja.

– Olen kategorisesti kaikkea nyt tapahtuvaa vastaan ja uskon, että sotaa vastustaneet ja rangaistusten kohteeksi joutuneet: Navalnyi, Yashin, Roizman ja muut ovat todellisia sankareita.

– He, jotka eivät ole hiljaa ja ryhtyvät toimiin sodan lopettamiseksi mahdollisimman nopeasti ansaitsevat mitä syvimmän kunnioituksen, hän jatkaa.

Entisellä Putinin tukijalla on synkkä näkemys maansa tilasta. Hänen mukaansa Venäjä on menettänyt kaiken.

– Venäjä pysyy hengissä näiden urheiden ihmisten sydämenlyönneistä tilanteessa, jossa Venäjällä ei enää ole perustuslakia, mitään instituutioita tai edes historiaa, koska kaikki on alistettu yhden ihmisen egolle ja peloille.

Robert Schlegel ottaa kantaa myös väitteisiin siitä, että Vladimir Putin on onnistunut pitämään kansan tuen sodasta huolimatta.

Hänen mukaansa venäläisten todellisia asenteita on nykyisin mahdotonta selvittää mielipidetutkimuksilla.

– Jos hän voisi voittaa reiluissa vaaleissa, sellaisia järjestettäisiin, Schlegel sanoo.

Hän huomauttaa myös, että sota tekee yhteiskunnan hallitsemisesta tavallista helpompaa.

