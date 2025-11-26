Vladimir Putinin avustaja syyttää puheluvuodosta Whatsappia

Valkoisen talon erityislähettiläs Steve Witkoffiin kanssa tulenaran keskustelun käynyt Vladimir Putinin avustaja Juri Ushakov on antanut haastattelun Kommersant-lehdelle. Siinä Ushakovilta kysytään, miten puhelu on päässyt vuotamaan julki – eikö huippuvirkamiesten käytössä ole suojattu linja.

Ushakov myöntää, että yleisesti yhteydet hoidetaan salatulla puhelinlinjalla, jossa murtautumismahdollisuus on olematon. Siksi tilanne hänen mukaansa onkin nyt hyvin erikoinen.

Ushakov kertoo, että keskusteluja käydään myös Whatsapp-sovelluksessa, jota ”ilmeisesti” jotenkin pystyy salakuuntelemaan. Ushakovin mukaan ei ole todennäköistä, että kumpikaan keskustelun osallistujista vuotaisi tällaista julkisuuteen.

Lisäksi Ushakov vihjaa, että joku Valkoisessa talossa on saattanut haluta harmeja Witkoffille, minkä vuoksi puhelun sisältö annettiin mediaan.

Witkoffin toiminta puhelussa on näyttäytynyt varsin kyseenalaisena, kun hän muun muassa neuvoo Ushakovia siitä, miten Vladimir Putin pystyisi vaikuttamaan Donald Trumpiin. Trump tosin on tukenut vanhaa ystäväänsä Witkoffia ja sanonut, että kyse oli normaalista diilintekemisestä.

– Ironista, että Kremlin edustaja puhui Witkoffin kanssa sovelluksessa, joka virallisesti on kielletty Venäjällä, kommentoi sotaa seuraava uutistili Nexta päivityksessään.