Vladimir Putinin ahdinko kasvaa – Asiantuntija listaa kuusi asiaa, joita nyt pitää seurata

Venäjä arvioi alun perin hyökkäyksen Ukrainaan olevan paraatimarssi lyhyessä ajassa, josta imperialismi jatkuisi seuraaviin maihin, sotatieteiden tohtori ja Aalto yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell sanoo.

Nyt kun Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen alusta on kulunut puoli vuotta, on tilanne varsin toinen. Kiova ei kaatunut ja verinen sota keskittyy Ukrainan itä- ja eteläosiin. Kumpikaan sodan osapuolista ei ole kuitenkaan horjunut. Jarno Limnell ennustaakin, että sota jatkuu vielä pitkään. Lähiaikoina voi silti tapahtua paljon.

Asiantuntija listaakin Twitterissä kuusi syytä siihen, miksi Venäjän toimia on nyt syytä seurata tarkasti.

Jarno Limnellin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin ahdinko kasvaa. Samalla lisääntyy presidentin toimien arvaamattomuus. Hän vertaa Putinia uhkapeluriin, joka jatkaa pelaamista kasinolla aamuyöllä ja pyrkii voittamaan menettämänsä panokset takaisin, mutta häviääkin vain enemmän.

– Jossain vaiheessa joku toinen kuittaa velat tai itse poistuu ovet paukkuen, Limnell toteaa.

Toisena tärkeänä seikkana hän mainitsee sen, millaista sotaa Ukrainassa tullaan käymään.

– Edessä on näännytys- ja asemasotaa, kummallakaan ei ole riittävästi voimaa läpimurtoihin. Venäjän vaikuttaminen tapahtuu talven myötä enemmän muualla kuin sotarintamalla, hybridikeinoin. Venäjä luottaa lännen avun hiipumiseen ja yhtenäisyyden heikkenemiseen – niin ei saa käydä.

Jarno Limnell muistuttaa kolmanneksi, ettei Venäjä tule luopumaan tavoitteistaan.

– johdon vaihto Ukrainassa ja imperialistinen maan haltuunotto. Venäjä ei hyväksy Ukrainan kulttuurista itsenäisyyttä, siksi tapahtuva kansanmurha erityisesti ukrainalaisen identiteetin hävittämistä, Limnell toteaa.

Hän jatkaa, että hyökkääjän pyrkimykset eliminoida Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ovat todennäköisiä.

Neljäntenä olennaisena tekijänä asiantuntija mainitsee talven strategisen merkityksen. Talvella edessä on hänen mukaansa todennäköisesti uusi suuri pakolaisaalto Ukrainasta muun muassa Puolaan. Venäjän Limnell toteaa taas näkevän talven tilaisuutena etenkin energialla painostamiseen.

Viimeisinä asioina Jarno Limnell nostaa esiin Venäjän joukkojen ja rintaman tilanteen. Hänen mukaansa hyökkääjä tarvitsee lisää joukkoja ja kaipaa onnistumisia, joista voidaan viestiä kotimaassa.

– Venäjä tarvitsee lisää sotilaita rintamalle, mutta yleinen mobilisointi epätodennäköinen. Silloin sodan todellisuus paljastuisi venäläisille – tukevat sotaa niin kauan kun heidän itsensä ei suuremmin tarvitse osallistua. Piilotetut ja paikalliset mobilisaatiot todennäköisiä, Limnell arvioi.

Rintamalta kaivataan hänen mukaansa todellista menestystä.

– Se ei voi olla pelkkää fantasiapropagandaa vaan vaatii konkretiaa jatkuvien uhkailujen tueksi. Tämä lisää Venäjän arvaamattomuutta vaikuttaa muuallekin kuin Ukrainaan muun muassa kyberhyökkäysten muodossa.

Asiantuntijan mielestä on realismia, että tilanne on muuttumassa huonommaksi Ukrainassa ja laajemminkin tarkasteltuna – etenkin inhimillinen kärsimys huomioiden. Myös sodan laajeneminen on Limnellin mukaan otettava huomioon.

– Tässä historiallisessa ajassa vaaditaan historiallisia tekoja, sitkeyttä ja yhtenäisyyttä.

