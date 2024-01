Vladimir Putinilta outo purkaus länsimaiden toileteista

Venäjän diktaattori Vladimir Putin päästi kuntajohtajien tapaamisessaan purkauksen vessoista. Hänen mukaansa länteen muuttaneet venäläiset palaavat nyt takaisin kotiin muun muassa unisex-vessojen takia.

– Lähteneillä on kasvava halu palata takaisin isänmaahansa. Lasten kasvattaminen on hyvin vaikeaa niissä oloissa, joissa monissa länsimaissa eletään, Vladimir Putin tilitti.

– Anteeksi nyt vain, mutta yhteisistä vessoista pojille ja tytöille ja sen sellaisesta on tullut tavanomaista ja he, jotka lähtivät aiemmin milloin mistäkin syystä palaavat nyt takaisin tai suunnittelevat paluuta, diktaattori jatkoi käsiään levitellen.

Putinin mukaan ”perinteisiä, normaaleja ja inhimillisiä arvoja” noudattavien ihmisten on hyvin vaikea elää tällä tavalla. Sitten Venäjän johtaja väitti Moskovan tekevän kaikkensa näiden ”arvojen” suojelemiseksi.

Vessoista on kuultu toistuvasti Venäjän sotapropagandassa. Esimerkiksi ulkoministeri Sergei Lavrov kirvoitti vuosi sitten joulukuussa irvailua avautuessaan Ruotsissa kohtaamansa unisex-vessan aiheuttamasta järkytyksestä.

Pietarin kuvernööri Aleksander Beglov kertoi taas tällä viikolla Telegramissa tavanneensa rintamalla haavoittuneita venäläisiä sotilaita sairaalassa. Beglov kertoi sotilaiden nähneen unisex-vessoja ukrainalaisissa kouluissa ja ”ymmärtäneen sitten, minkä arvojen puolesta he taistelevat”.

Venäjän propagandan on arvioitu tarttuneen vessoihin niistä lännessä käytävän keskustelun takia. Etenkin Yhdysvalloissa vessoista on pyritty tekemään paikoin suurtakin poliittisen väännön kohdetta. Moskova on taas halunnut maalata ulospäin suunnatussa propagandassaan itsestään konservatiivisten arvojen puolustajaa.

Putin says many Russians who emigrated are now returning home because they just can’t stand living in countries with unisex toilets pic.twitter.com/AP8NamPdAh

— Francis Scarr (@francis_scarr) January 16, 2024