”Vladimir Putinilla edessä paluu arkeen”

Vladimir Putin hyötyi Alaskan tapaamisesta enemmän, mutta kyse ei ollut pahimmasta mahdollisesta lopputuloksesta lännelle ja Ukrainalle. Näin arvioivat useat asiantuntijat Putinin ja Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin perjantain ja lauantain välisenä yönä pidettyä huipputapaamista.

Venäjän historian ja turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut Johns Hopkins-yliopiston professori Sergei Ratshenko toteaa, etteivät presidentit sopineet Ukrainan kohtalosta maan pään yli.

–Putin on määrätietoinen vastustaja, ja kyllä, hän periaatteessa voitti tämän kierroksen, koska sai jotain ilmaiseksi. Silti Trump ei myynyt Ukrainaa. Ei tullut Münchenin sopimusta tai prosenttisopimusta, tai mitä vertausta suosittekaan, historioitsija kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Trump haluaa neuvottelijana tehdä oikein, ”mutta vääristä syistä”, Ratshenko kirjoittaa. Presidenttien tapaaminen ilman konkreettisia saavutuksia oli kuitenkin itsessään jo voitto Venäjälle.

– Mutta en liioittelisi Putininkaan saavutuksia. Kyllä, hän sai paistatella hetken loisteessa ja saattoi kiristää transatlanttisia jännitteitä, mutta nyt hän palaa takaisiin arjen todellisuuteen rikkinäisessä maassa, jossa ongelmina ovat taantuma sekä sota joka ei oikein etene, professori kirjoittaa.

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri, Ukrainan tukijana ja Trumpin kriitikkona profiloitunut Carl Bildt kuvailee tapaamista eurooppalaisittain torjuntavoitoksi.

– Eurooppalaisesta näkökulmasta parasta, mitä tapaamisesta voi sanoa, on se, että se olisi voinut mennä vieläkin huonomminkin. Yhteiset eurooppalaiset ponnistelut estivät ainakin ukrainalaisten pään yli tehdyn sopimuksen syntymisen. Tässä asiassa Putin on todennäköisesti pettynyt, Bildt kirjoittaa X:ssä.

Tapaaminen ei kuitenkaan vahvistanut Trumpin hallinnon ulkopoliittista uskottavuutta, ruotsalainen veteraanipoliitikko arvostelee. Putin ei tapaamisessa tinkinyt tavoitteistaan tuumaakaan, hän toteaa.

– Eikä kukaan tiedä miten Yhdysvaltojen politiikka kehittyy lähiviikkoina. Maailma näkee nyt heikon ja horjuvan Amerikan.

Putin is a determined opponent, and, yes, he basically won this round because he got something for nothing. Still, Trump did not sell out Ukraine. There was no Munich or percentages agreement, or whatever is your favorite analogy. — Sergey Radchenko (@DrRadchenko) August 16, 2025