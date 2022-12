”Vladimir Putinia ei pidä haikailla mukaan – hänet on torjuttava”

Vuonna 2022 Ukraina on vastoin kaikkia odotuksia ensin lyönyt Venäjän joukot takaisin Kiovan suunnalla, sitten vallannut takaisin laajoja alueita Harkovan ja Hersonin ympäristössä ja aiheuttanut hyökkääjälle karvaita tappioita.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi on pitänyt mahdollisena rauhan saavuttamista jo ensi vuoden aikana. Arvovaltaista European Council on Foreign Relations -ajatushautomoa johtavan Mark Leonardin mukaan on kuitenkin vaikea kuvitella kompromissia, joka mahdollistaisi rauhan.

– Jos Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa Ukrainan pysyvän ”liittoutumattomana”, hänen on vetäydyttävä kaikilta Ukrainan alueilta ja käytännössä tunnustettava tappionsa. Se olisi kuitenkin hänelle mahdoton vaihtoehto, Leonard sanoo The Strategist -verkkolehden julkaisemassa artikkelissa.

Zelenskyi puolestaan tuskin harkitsee vähäisiäkään alueluovutuksia kuin korkeintaan siinä tapauksessa, että Ukrainalle taattaisiin Nato-jäsenyys. Koska molemmat skenaariot ovat edelleen epätodennäköisiä, on Leonardin mielestä tarpeen varautua pitkittyvään konfliktiin.

Tarvitaan laumaimmuniteetti

Kun Venäjä ei kykene voittamaan Ukrainaa taistelukentällä, Vladimir Putin iskee nyt Mark Leonardin mukaan kaikin mahdollisin keinoin ukrainalaista siviiliväestöä vastaan ja pyrkii samalla murtamaan läntisen Euroopan yhtenäisyyden.

– Kyetäkseen vastaamaan Kremlin monitahoiseen hyökkäykseen EU:n on paitsi säilytettävä oma yhtenäisyytensä myös lisättävä tukeaan Ukrainalle osoittaakseen, että Eurooppa ei ole vapaamatkustaja, ja aloitettava uuden pitkän aikavälin Venäjä-politiikan muotoilu. Se ei ole helppoa, koska jäsenvaltioiden keskinäinen luottamus on tässä kysymyksessä heikko, Leonard sanoo.

Länsi-Euroopan maiden olisi hänen mukaansa luovuttava unelmasta rakentaa sellainen eurooppalainen turvallisuusarkkitehtuuri, johon Venäjäkin kuuluisi. Vakaa eurooppalainen järjestys on saavutettavissa vain vastustamalla Putinia – ei kumppanuudella hänen kanssaan.

– Voidakseen suojautua Putinia vastaan EU tarvitsee kattavan politiikkapaketin, jossa käsitellään kaikkea energiasta ja maahanmuutosta kriittiseen infrastruktuuriin ja sisäpolitiikkaan. Eurooppalaiset kykenivät yhdessä kohtaamaan Covid-19-kriisin. Nyt heidän on tehtävä se uudelleen kehittääkseen laumaimmuniteetin Venäjän aggressiota, painostusta ja juonittelua vastaan, painottaa Leonard.